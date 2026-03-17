Panamá, 17 de marzo del 2026

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    El pleno de la Asamblea ratifica a Lilibeth Cárdenas como nueva directora de la Senniaf

    Alis Fernández
    El pleno de la Asamblea ratifica a Lilibeth Cárdenas como nueva directora de la Senniaf
    Lilibeth Cárdenas es la nueva directora de la Senniaf. Cortesía

    Con 44 votos a favor, 21 abstenciones y ninguno en contra, el pleno de la Asamblea Nacional ratificó a Lilibeth Cárdenas como nueva directora de la Secretaría Nacional de la Niñez, la Juventud y la Familia (Senniaf), luego de que el pasado 11 de marzo la Comisión de Credenciales recomendara su designación para este cargo.

    Antes de la ratificación, el diputado de la bancada independiente Seguimos, Betserai Richards, cuestionó cuáles serán las soluciones que se implementarán para evitar que se repitan irregularidades en la institución. De igual forma, trajo a colación el tema del presupuesto que se le asigna a la Senniaf y cuestionó al Ejecutivo por esta situación. “No es un tema de voluntad”, dijo, al resaltar que incluso ha habido cambios de gobierno y la situación se mantiene igual.

    Por su parte, la diputada de la bancada independiente Vamos, Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, señaló que una de las funciones clave del director de esta institución es la administración de los recursos de la entidad.

    Brenes también se refirió al Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, donde —según indicó— a pesar de que se destinaron fondos para realizar mejoras, se priorizó la construcción de un muro y la compra de cámaras de seguridad, dejando de lado la construcción de una mejor cocina.

    Asimismo, puntualizó la importancia de presentar informes periódicos a la junta directiva de la entidad. En ese sentido, hizo un llamado a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, para que se preste atención a este aspecto, necesario para la fiscalización del cargo.

    La llegada de la nueva directora de la Senniaf se da luego de que Ana Fábrega, quien ocupaba el cargo desde julio de 2024, renunciara tras la denuncia presentada por la diputada Brenes sobre presuntas irregularidades y malos manejos en el CAI de Tocumen.

    Alis Fernández

    Periodista Multimedia


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