Panamá, 06 de octubre del 2025

    Fondos estatales

    Asamblea pedirá ajustes en presupuesto del ITSE y el Hospital Oncológico

    Mario De Gracia
    Diputado presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, rodeado de diputados de Vamos, CD y panameñistas.

    La Asamblea Nacional tiene definidas las recomendaciones que hará al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el proyecto de presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal de 2026. Serán en las áreas de educación, salud y sector agropecuario.

    Así lo adelantó el diputado presidente del Órgano Legislativo, Jorge Herrera, este lunes 6 de octubre.

    “Adecuarlo a temas como el ITSE y en materia de salud, el Hospital Oncológico. El Ministerio de Salud (Minsa) ha hecho la solicitud de recursos y tenemos que atender. Un país sin educación y salud no puede ir por buen camino”, aseguró Herrera ante medios de comunicación.

    Asimismo, Herrera aseguró que este mismo lunes se envían las recomendaciones al MEF, para que la entidad pueda atenderlas antes del final de la semana y, consecuentemente, retomar la discusión en la Comisión de Presupuesto del Legislativo.

    El proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2026 alcanza los $34 mil 901 millones, el más alto en la historia del país.

    Información en desarrollo...

    Mario De Gracia

    Periodista sección política


