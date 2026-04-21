Asamblea retoma proyecto que obliga mezclar etanol en combustibles en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Pese a las advertencias de inconstitucionalidad, los diputados retomaron la tarde del lunes 20 de abril la discusión del proyecto de ley 443, que dispone que toda la gasolina que se comercialice en el país deberá contener un 10% de bioetanol anhidro, un aditivo de origen vegetal utilizado como oxigenante.

El proyecto, que se encuentra en segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional, avanzó a pesar de la presentación de dos informes de minoría que advertían que la propuesta puede reñir con la Constitución. Uno fue presentado por el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, y el otro por la diputada Alexandra Brenes, de Vamos.

Luis Eduardo Camacho, diputado de Realizando Metas, fue quien propuso ante el pleno rechazar los informes y continuar con la discusión del proyecto, iniciativa impulsada por el gobierno de José Raúl Mulino.

Tras la votación, el proyecto avanzó a la siguiente etapa dentro del pleno, que es la discusión en la cual los diputados sustentan su posición por un período de 30 minutos.

“Finalmente, hoy estamos iniciando la discusión del proyecto de ley 443 que impone el uso obligatorio de bioetanol. Pendientes de las ponencias de los diputados a favor y en contra de este proyecto. Recuerden que esto incidirá en el derecho a elegir que tenemos los consumidores”, escribió la diputada Brenes en sus redes sociales.

El proyecto de ley 443 llegó al Palacio Justo Arosemena en octubre de 2025, de la mano del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orrillac.