Asamblea: vistas presupuestarias iniciarán el próximo 17 de agosto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Consejo de Gabinete avaló para el próximo año un presupuesto por $35,111.7 millones, un 0.6% más que el aprobado para 2026.

El calendario de las vistas presupuestarias ya está listo. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional comenzará a recibir las instituciones a partir del lunes 17 de agosto.

Ese día seis entidades sustentarán ante los diputados que integran la comisión su presupuesto para la vigencia fiscal 2027. Entre ellas el Tribunal Electoral, la Superintendencia de Bancos, el Banco Hipotecario y el Consejo de Administración del Siacap.

Las vistas presupuestarias, proceso en que cada entidad del Estado acude a la Asamblea a detallar su presupuesto anual, se extenderían hasta el 22 de septiembre.

Sin embargo, una semana antes, el 11 de agosto, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, deberá acudir a esa instancia legislativa para sustentar el presupuesto general del Estado. La sesión está prevista para las 9:00 a.m.

Presupuesto | Nos acaban de mandar nota desde la comisión de presupuesto confirmando que el día 11 de Agosto a las 9:00 am se estará sustentado el Presupuesto General de la Nación en la comisión de presupuesto por el MEF, e igualmente, nos han notificado el inicio de las Vistas… pic.twitter.com/IZzF2CPMTp — Lucho Duke (@LuchoDuke) August 3, 2026

El gobierno de José Raúl Mulino, en su tercer año de gestión, aprobó para el próximo año un presupuesto por $35,111.7 millones, un 0.6% más que el aprobado para 2026.

Se proyecta destinar $22,547.6 millones al funcionamiento del Estado, un 4.9% menos que en 2026. Aún así, representa el 64% del presupuesto global presentado para la vigencia fiscal 2027.

En tanto, la planilla estatal superará los $5,000 millones. Solo el gobierno central destinará $5,084.1 millones al pago de salarios y demás obligaciones laborales.

El Gobierno propone invertir $12,564.1 millones, equivalente al 36% del presupuesto total, para impulsar obras públicas, infraestructura y “proyectos estratégicos”. Más de $7,000 millones serán para obras físicas.