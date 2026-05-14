Asesor legal de la Unachi negó nepotismo, pero la planilla oficial lo contradice

Aunque el abogado negó que la vicerrectora administrativa, Rosa Moreno, mantenga familiares laborando en la institución, información contenida en la planilla de la Unachi dice otra cosa.

Las declaraciones del asesor legal de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Walter Cerrud, volvieron a colocar sobre la mesa los señalamientos de presunto nepotismo dentro de la casa de estudios superiores.

Aunque el abogado negó categóricamente que la vicerrectora administrativa, Rosa Moreno, mantenga familiares laborando en la institución, información contenida en la planilla de la universidad y registros que reposan en la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) contradicen sus declaraciones y reflejan vínculos familiares de personas nombradas en distintos cargos dentro de la Unachi.

Durante una entrevista concedida el pasado 11 de abril en Eco TV, Cerrud rechazó las acusaciones dirigidas contra Moreno y aseguró que forman parte de una “campaña de difamación” contra la institución universitaria.

“Negamos categóricamente esa información. Totalmente”, afirmó Cerrud al ser consultado sobre las denuncias que apuntaban a que la vicerrectora administrativa mantenía a su esposo, cuñado, hermana, sobrino y hasta una niñera laborando en la Unachi.

El funcionario explicó que muchas de las denuncias parten de coincidencias de apellidos dentro de la planilla universitaria, lo que, a su juicio, ha provocado interpretaciones erróneas. “Muchas veces tomaban la planilla: este se llama Chávez, este también Chávez, deben ser familia. Entonces iba la denuncia anónima a Antai”, expresó Cerrud.

El abogado calificó esas acusaciones como “bochinche” y señaló que este tipo de prácticas termina saturando a las instituciones encargadas de investigar posibles irregularidades en la administración pública.

La verdad en la planilla

El asesor legal insistió en que, de existir alguna irregularidad comprobada, ya se habrían emitido recomendaciones formales contra los funcionarios señalados. “Tenga la certeza de que, si esa situación fuese cierta, ya se hubiese recomendado a la institución la destitución de estos funcionarios”, manifestó Cerrud.

Dentro de la planilla de la Unachi que aparece en la Antai figuran nombres que, según fuentes de la universidad, mantienen vínculos familiares con la vicerrectora administrativa. “Él mintió a todo el país”, dijo una fuente que prefirió no revelar su identidad por temor a represalias.

En la planilla aparece Guillermo Sánchez, esposo de Moreno, quien ocupa el cargo de profesor con un salario de mil 286 dólares. También aparece Rosa Araúz, sobrina de la vicerrectora administrativa, con el puesto de analista de presupuesto y un salario de mil 377 dólares.

A este grupo también se suma Lorena Saldaña, cuñada de Moreno, quien trabaja como asistente ejecutiva con un salario de mil 742 dólares.

También se observan otros nexos. La vicerrectora administrativa es tía de Isis León Araúz, esposa del diputado del Partido Revolucionario Democrático, Raúl Pineda, uno de los dirigentes que defendió la reelección de la rectora de la Unachi en 2022.

Años atrás, durante una sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el diputado salió en defensa de la administración universitaria y cuestionó las críticas dirigidas contra la rectora.

“Nos da gusto que haya presentado el presupuesto. Yo me pregunto que, si usted es tan mala, ¿por qué ganó?, ¿por qué ha ganado tres periodos? Usted es una sobreviviente de esa campaña que le hicieron”, expresó Pineda en aquella intervención, en medio de los cuestionamientos públicos contra la gestión universitaria.