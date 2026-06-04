Así cumple su condena el exministro Ferrufino: trabajo comunitario en los barrios de Ancón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Ferrufino, condenado por enriquecimiento injustificado, fue captado participando en trabajos de recuperación de áreas verdes y limpieza en el sector de Pedro Miguel

El exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino reapareció esta semana realizando labores comunitarias en el corregimiento de Ancón como parte de su proceso de conmutación de pena.

Ferrufino, condenado por enriquecimiento injustificado, fue captado participando en trabajos de recuperación de áreas verdes y limpieza en el sector de Pedro Miguel, una actividad impulsada por el Plan Libertad del Ministerio de Gobierno.

Cabe destacar que la residencia de Ferrufino también se encuentra en el corregimiento de Ancón.

Las imágenes publicadas por la junta comunal de Ancón muestran al exfuncionario integrado a una cuadrilla encargada de rehabilitar espacios públicos en los alrededores del Centro de Orientación Integral de Pedro Miguel (COIP).

Las labores incluyeron la recolección de material orgánico y el acondicionamiento de zonas que permanecían descuidadas, con el objetivo de mejorar el entorno para los residentes, especialmente niños y familias de la comunidad. La jornada forma parte de una intervención que se extenderá durante varios días.

La presencia de Ferrufino en estas actividades se produce años después de que la justicia lo declarara culpable del delito de enriquecimiento injustificado.

Otras polémicas

Sin embargo, esta no es la primera vez que Ferrufino reaparece en la escena pública tras su condena. En diciembre de 2024, una de las primeras polémicas que enfrentó la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, surgió tras la autorización de un permiso de salida especial para dos de los internos más conocidos del Centro de Rehabilitación El Renacer: el exministro de Desarrollo Social y el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Giacomo Tamburelli, ya fallecido.

La justificación oficial señalaba que ambos colaborarían en la elaboración de roscas navideñas. Sin embargo, la imagen de dos exfuncionarios condenados por casos vinculados al manejo irregular de fondos públicos abandonando temporalmente el centro penitenciario terminó generando cuestionamientos en la opinión pública. Para muchos, el episodio reflejó una difusa frontera entre el simbolismo de la medida y el rigor institucional que se esperaba de las autoridades.

Comunicado Oficial pic.twitter.com/ARsaWSDDoO — Ministerio de Gobierno de Panamá (@MinGobPma) December 26, 2025

La ministra volvió a quedar en el centro de la conversación pública cuando defendió la rebaja de pena concedida a Milena Vallarino, esposa de Ferrufino, el año pasado.

La reacción no tardó en llegar y diversos sectores interpretaron su posición como una defensa que trascendía el ámbito estrictamente institucional.

Tanto Ferrufino como su esposa fueron procesados por enriquecimiento injustificado tras no poder justificar movimientos bancarios, la adquisición de bienes, el pago de deudas ni la constitución de sociedades, circunstancias que derivaron en la acumulación de fondos en múltiples cuentas bancarias.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, junto al exministro Guillermo Ferrufino y su esposa, Milena Vallarino. Archivo.

La ministra de Gobierno, encargada del sistema penitenciario nacional, ha publicado fotografías que la muestran en una relación de cercanía con Ferrufino y su esposa.