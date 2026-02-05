Así podría quedar el nuevo esquema de comisiones en la Asamblea Nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En la Asamblea Nacional se discuten los cambios al reglamento interno que redefinen los nombres y alcances de sus comisiones permanentes.

La reforma al reglamento interno de la Asamblea Nacional ya deja ver uno de sus cambios más visibles: el rediseño del mapa de las comisiones permanentes. La propuesta, que se discute en la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, modifica los nombres de las 15 comisiones y amplía el alcance de varias de ellas.

La Comisión de Credenciales, que preside la diputada oficialista Dana Castañeda, revisó recientemente el artículo 46 del reglamento interno, donde se enumeran las comisiones permanentes del Legislativo.

Comisión de Credenciales de la Asamblea. LP/Eliana Morales

Nombres de comisiones que se mantienen

Por el momento se mantiene el número de comisiones, pero introduce ajustes relevantes en su denominación y, con ello, en sus competencias. Algunas conservan su nombre casi intacto, mientras otras incorporan nuevos conceptos que amplían su campo de acción.

El diputado Auto Tuto Palacios, miembro de la Comisión de Credenciales, explicó que el número de comisiones se mantiene en 15, aunque se introdujeron cambios en algunos nombres. Explicó que también desestimaron propuestas controversiales y no contaron con respaldo. “Por ejemplo, se planteó incorporar la Comisión de Presupuesto a la de Economía y Finanzas, algo que consideramos inviable porque implicaría una carga de trabajo excesiva y dificultaría el avance de los proyectos. Hay periodos en los que Presupuesto sesiona de forma permanente, como durante las vistas presupuestarias, y por eso esa propuesta no prosperó”, dijo.

Agregó que los ajustes que sí avanzaron buscan incorporar temas relevantes, como sostenibilidad y otras materias que hoy requieren atención.

Augusto Tuto Palacios, diputado del circuito 4-1, Chiriquí. LP/Itzaly Pérez

Entre las comisiones que se mantienen sin cambios sustanciales figuran Presupuesto; Economía y Finanzas; Infraestructura Pública y Asuntos del Canal; Comunicación y Transporte; Relaciones Exteriores; Asuntos Agropecuarios; Asuntos Indígenas; Asuntos Municipales; y la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia. En estos casos, el reglamento ratifica estructuras ya conocidas dentro del engranaje legislativo.

Nuevos nombres, más temas

Otros despachos, en cambio, ganan nuevas capas temáticas. La Comisión de Gobierno pasa a llamarse Comisión de Gobierno, Derechos Humanos, Justicia y Asuntos Constitucionales, una fusión que concentra en un solo espacio debates políticos, constitucionales y de derechos fundamentales.

La Comisión de Comercio amplía su espectro y ahora incorpora Turismo e Industrias, un ajuste que alinea su nombre con sectores económicos estratégicos. Algo similar ocurre con la Comisión de Educación, que suma Tecnología e Innovación, además de Cultura y Deportes, una combinación que refleja el peso creciente de la agenda digital y científica.

También destaca la creación de una comisión con un enfoque más transversal en temas ambientales y productivos. La nueva Comisión de Población, Ambiente, Energía y Desarrollo Sostenible integra áreas que antes aparecían dispersas, y ubica en un mismo bloque asuntos demográficos, energéticos y ambientales.

Otro patrón visible es la tendencia a agrupar agendas. Varias comisiones incorporan más materias en su título, lo que anticipa debates más amplios dentro de un mismo espacio.

La propuesta surge de diputados de distintas bancadas y forma parte del paquete de reformas al reglamento interno que se discute por bloques. Tras superar el primer debate en Credenciales, el texto deberá pasar al pleno legislativo, donde los 71 diputados tendrán la última palabra. Por lo tanto, nada está escrito en piedra.