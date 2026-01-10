Asociación China revela qué ha sucedido con la reconstrucción del monumento y lamenta la actitud de la alcaldesa de Arraiján

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Esteban Cheung, vocero de la Asociación China de Panamá, aseguró que el Ejecutivo ha dado señales claras de que el proyecto será reconstruido.

Desde que el monumento que conmemoraba más de 150 años de presencia china en Panamá fue derribado sin aviso el 27 de diciembre de 2025 por la Alcaldía de Arraiján, su reconstrucción permanece envuelta en incertidumbre.

Pese a que el presidente de la República, José Raúl Mulino, ordenó su restauración inmediata, no se han definido fechas, lineamientos ni se ha divulgado información pública que permita conocer el verdadero avance del proyecto. ¿Qué ha sucedido?

La Prensa conversó con Esteban Cheung, vocero de la Asociación China de Panamá, quien aseguró que el Ejecutivo ha dado señales claras de que el proyecto será reconstruido. “El presidente José Raúl Mulino ha encargado al Ministerio de Cultura la construcción en el mismo lugar”, afirmó, y añadió que la Asociación “está haciendo el contacto con el Ministerio de Cultura” para acompañar el proceso.

Miembros de la Asociación China en Panamá: Alex Gao, presidente; Esteban Cheung, vocero; Félix Chen, miembro y Mai Ji Jia, miembro de la Comunidad China de Panamá. LP/Elysée Fernández

Cheung destacó que, pese a la tensión inicial, el diálogo con las autoridades nacionales ha sido efectivo. “No nos están chifeando, como se dice en buen panameño, y las conversaciones están siendo muy productivas con el Gobierno”, dijo, en referencia a las reuniones sostenidas con funcionarios encargados del tema. Para el vocero, el compromiso presidencial es clave: “Esa ha sido la promesa del presidente de la República, que el monumento se haga en el mismo sitio”, reiteró.

Las críticas

No obstante, el portavoz cuestionó la actitud de la alcaldesa de Arraiján, Estefany Peñalba, por su silencio frente a la polémica. “La señora alcaldesa, Estefany Peñalba, es fiel a su estilo, y su estilo es no comunicarse”, expresó Cheung. Añadió que “es sumamente extraño que, siendo alcaldesa, su manejo sea evadir y el silencio”, lo que —a su juicio— ha dificultado obtener una explicación clara sobre las razones detrás de la demolición.

De momento, la alcaldesa de Arraiján no se ha pronunciado sobre el caso, pero la entidad municipal aseguró en un comunicado que la decisión se tomó debido a presuntos problemas estructurales y signos de deterioro en el monumento. No obstante, el Sistema Nacional de Protección Civil señaló que, si bien recomendó la restauración de la estructura, nunca instó a su demolición.

Alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba. Cortesía/Municipio de Arraiján

Asimismo, el Concejo Municipal de Arraiján indicó en un comunicado que no fue consultado sobre la demolición. De manera preliminar, también se conoció que la Autoridad del Canal de Panamá no otorgó el permiso de compatibilidad requerido para realizar esos trabajos en las orillas de la cuenca hídrica del Canal.

Las denuncias

Tras estos hechos, al menos dos denuncias fueron presentadas contra Peñalba. Una de ellas fue interpuesta por el Movimiento de Abogados Gremialistas, que señala a la alcaldesa por presuntas irregularidades relacionadas con la protección del patrimonio histórico tras la orden que derivó en la demolición de la estructura.

La acción legal fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por la abogada Edna Ramos, quien solicitó la apertura de una investigación para determinar posibles responsabilidades penales, entre ellas delitos vinculados con la afectación del patrimonio histórico y el abuso de autoridad en el ejercicio de funciones públicas.

El Ministerio Público investiga los hechos. Elysée Fernández

De igual forma, el abogado John Campos Escudero, del área de Panamá Oeste, presentó una denuncia contra Peñalba y solicitó una investigación penal de oficio por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.