Panamá, 21 de mayo del 2026

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    Servicio exterior

    Asociación de diplomáticos cuestiona a Cancillería por el manejo del servicio exterior y las designaciones políticas

    Eliana Morales Gil
    Asociación de diplomáticos cuestiona a Cancillería por el manejo del servicio exterior y las designaciones políticas
    Fachada de la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, ubicada en el Casco Antiguo. LP

    La Asociación de Funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular de Panamá (Adica) remitió una serie de cartas al Ministerio de Relaciones Exteriores en las que cuestiona decisiones administrativas, nombramientos y criterios aplicados dentro de la carrera diplomática y consular.

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    Las notas, fechados entre el 18 y el 19 de mayo de 2026, fueron enviadas al canciller Javier Martínez-Acha y al vicecanciller Carlos Hoyos.

    Asociación de diplomáticos cuestiona a Cancillería por el manejo del servicio exterior y las designaciones políticas
    Javier Martínez-Acha, canciller. EFE/ Juan Pablo Pino

    En una de las notas, Adica exige explicaciones sobre la falta de nombramientos de funcionarios de carrera en consulados y embajadas, el incumplimiento de los periodos de rotación establecidos para funcionarios en misiones diplomáticas y atrasos en pagos de ascensos, viáticos y gastos contingentes.

    La organización también cuestiona el aumento de agregados diplomáticos frente a diplomáticos de carrera en embajadas y organismos internacionales, así como la designación de encargados de negocios que, según advierten, no pertenecen a la carrera diplomática. Además, critica el proceso de selección de representantes de la carrera en comisiones internas del ministerio.

    Asociación de diplomáticos cuestiona a Cancillería por el manejo del servicio exterior y las designaciones políticas
    El Ministerio de Relaciones Exteriores está a cargo de Javier Martínez-Acha. Archivo

    Otro de los temas que abordó el grupo es la falta de revisión periódica de la tabla salarial y de los viáticos contingentes pese al aumento del costo de vida en Panamá y en los países donde laboran funcionarios del servicio exterior.

    Adica también pide cuentas sobre la permanencia del director de la Academia Diplomática y del jefe de la oficina de Informática de la Cancillería. Sobre este aspecto, advierten supuestas deficiencias del sistema informático y problemas técnicos que, según indican, habrían afectado el proceso de inscripción de un concurso de ingreso a la carrera diplomática y consular.

    La asociación también denuncia que algunos agregados y cónsules permanecen en el servicio exterior por periodos que van de cinco hasta 26 años, lo que consideran una violación a la ley. Asimismo, denuncian que diplomáticos de carrera sigan siendo rechazados por embajadores designados políticamente y pregunta bajo qué criterios se realizan esas decisiones.

    Siguen nombramientos del PRD

    Entre las objeciones más relevantes figura el cuestionamiento sobre el nombramiento de embajadores vinculados al gobierno anterior del Partido Revolucionario Democrático (PRD), al que describen como “uno de los más corruptos”.

    La organización sustenta parte de sus reclamos en principios contenidos en el Código de Ética de los Servidores Públicos, especialmente en materia de probidad, prudencia y justicia en el ejercicio de la función pública.

    En otra carta, la asociación solicita que los representantes de la carrera diplomática y consular en las distintas comisiones del ministerio sean escogidos mediante elección entre sus pares y no por designación. Argumentan que el decreto 135, que regulaba la Ley 28 de la Carrera Diplomática y Consular, reconocía el derecho de los funcionarios a elegir representantes, y sostienen que dicho principio debe mantenerse vigente bajo la figura de “derecho adquirido”.

    Además, cuestiona el criterio utilizado para el concurso de ingreso a la carrera diplomática y consular. La organización pide que no se continúe aplicando lo que consideran un uso “excepcional” de la norma para incluir carreras vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al considerar que estos corresponden a políticas públicas y no a ejes de la política exterior panameña.

    No quieren jubilados

    En esa misma comunicación, la asociación solicita que no sean aceptadas personas jubiladas dentro del proceso de selección de concursantes, alegando que la Ley 51 de la Caja de Seguro Social establece limitaciones para la contratación de jubilados.

    Las notas tiene la firma de Aristóteles Aquiles García Marciaga, presidente de Adica.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política


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