Aumento en dietas, más planillas y privilegios: los datos que afloran en las vistas presupuestarias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Aunque la Comisión de Presupuesto no puede modificar directamente las cifras del proyecto, sí puede recomendar al MEF que haga ajustes.

Mientras que el Ejecutivo busca que la Asamblea Nacional apruebe un presupuesto de $35,111.7 millones para 2027, en las vistas presupuestarias han comenzado a aflorar, de acuerdo al ala opositor, gastos que evidencian que el ahorro no se ha tomado como una prioridad.

La diputada Yamireliz Chong, diputada de la bancada Vamos e integrante de la Comisión de Presupuesto, aseguró en entrevista a La Prensa que, tras el desfile de las primeras 24 instituciones en las dos últimas semanas, han encontrado aumentos en las planillas, dietas cuestionables, partidas de inversión que no se utilizarían en los proyectos contemplados y funcionarios que, a su juicio, continúan disfrutando de privilegios mientras el Estado enfrenta necesidades en áreas como salud.

“Realmente no se está dando un ahorro en las cosas que pudieran ser funcionales, en donde se pueda ahorrar”, dijo.

La diputada sostuvo que uno de los aspectos que más le preocupa es que, mientras se recortan recursos para inversión o para áreas de funcionamiento que considera importantes, aumentan los gastos de personal.

De acuerdo con las explicaciones recibidas en las vistas, parte del incremento de las planillas es por las leyes especiales y no a la contratación de nuevos funcionarios. Chong, sin embargo, advirtió que la Comisión todavía debe comprobar esa justificación.

Aunque la Comisión de Presupuesto no puede modificar directamente las cifras del proyecto, sí puede recomendar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que haga ajustes antes de que el presupuesto regrese a la Asamblea para su aprobación o rechazo.

Diputada Yamireliz Chong. LP/Elysée Fernández

Las dietas de $750 por una reunión

Uno de los temas que más cuestiona Chong es el pago de dietas a funcionarios que participan en juntas directivas de entidades estatales.

“Nadie debería cobrar dietas por hacer su trabajo”, dijo.

Criticó que un funcionario pueda recibir $500 o $750 por participar en una reunión de aproximadamente una hora, además del salario que ya percibe por ejercer su cargo.

Algunas entidades han explicado que incrementaron las dietas porque la ley se los permite. “Me parece una reverenda locura cuando aquí tenemos cosas más importantes como salud para invertir”, agregó.

El caso EGESA

Chong también se refirió al presupuesto de la Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA), a la que el MEF recomendó $1.3 millones para 2027: $1.1 millones para funcionamiento y el resto para inversión.

Considera insuficiente la inversión destinada a una empresa estatal que considera podría generar ingresos y reducir el costo de la electricidad que pagan las instituciones.

Presupuesto en los últimos años.

“Nos hacemos la pregunta si es que queremos beneficiar a una empresa privada o si lo que nosotros queremos es que la empresa estatal pueda generar energía económica”, dijo.

Chong sostuvo que, si EGESA realizara las inversiones necesarias, podría vender energía al propio Estado y generar ahorros en instituciones como la Caja de Seguro Social, el Mides, Mitradel y Meduca.

Un banco que cerrará

Otro de los casos que llamó la atención a la bancada Vamos fue el del Banco Hipotecario Nacional (BHN), que sustentó un presupuesto de $5 millones para 2027.

El problema ,según el grupo de diputado de oposición, es que la entidad tiene previsto cerrar a finales del próximo año.

Si el banco va a cerrar y se contempla el pago de indemnizaciones al personal, la diputada Chong criticó por qué se está presupuestando el pago de salarios durante todo el año.

“Si este personal va a cesar y ya se está contemplando (...) que se les van a pagar esas indemnizaciones, ¿por qué contemplar entonces un salario de todo un año?”, preguntó.

Comisión de Presupuesto de la Asamblea. De izquierda a derecha: Carlos Afú, Nelson Jackson y Eduardo Vásquez. LP/Elysée Fernández

Las inconsistencias presupuestarias también aparecen, según Chong, en partidas que llevan el nombre de determinados proyectos, pero cuyo dinero terminaría utilizándose para otras cosas.

Puso como ejemplo el presupuesto del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), donde hallaron partidas de inversión relacionadas con proyectos en Colón.

Al revisar el detalle, dijo, descubrieron que los fondos no serían utilizados para ejecutar esas obras. Mencionó una partida de $200 mil donde se menciona la Casa Wilcox, en Colón, y otra de $750 mil para un proyecto de vías en Arco Iris.

“Son presupuestos que están ahí, esos rubros se están poniendo, el dinero se está poniendo, pero no necesariamente se va a utilizar para el gasto que dice que va a hacer”, explicó.

Para Chong, este tipo de casos demuestra que algunas instituciones no están presentando presupuestos suficientemente precisos y que, durante las vistas, sus funcionarios incluso han tenido dificultades para explicar determinados gastos.

Los ‘pequeños’ gastos suma

La diputada considera que uno de los mayores problemas es que los privilegios y gastos que han sido reprochados suelen presentarse de forma individual y pueden parecer pequeños frente a al enorme presupuesto de $35 mil millones.

Pero, al sumarlos, el impacto cambia. “Cuando tú vas sumando cada uno de esos pequeños números siempre sale una gran cantidad de dinero que puede ser invertido en otras cosas”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó el caso de un magistrado del Tribunal de Cuentas que recibe un salario de $14 mil, utiliza un vehículo del Estado y cuenta con combustible pagado por el Estado, incluso para viajes y mandados personales.

A esto se le suma unos 100 galones de combustible mensuales.

“Ese Panamá que gasta y gasta y gasta versus la realidad del Panamá o de los panameños que están allá afuera y no hay medicamentos en la Caja del Seguro Social o no hay atención en el Minsa”, comentó.

Las vistas presupuestarias deberán reiniciar este lunes 31 de agosto en la comisión legislativa.