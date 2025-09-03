Autorizan la recolección de firmas para la revocatoria del vicealcalde de Arraiján

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Dirección de Organización Electoral del Tribunal Electoral (TE) autorizó la recolección de firmas para la revocatoria de mandato del vicealcalde de Arraiján, Oliver Ríos.

Mediante una resolución del 2 de septiembre, el TE dio luz verde al solicitante del proceso, el abogado Abdiel González Tejería, para iniciar la recolección del 30% de las firmas del padrón electoral del distrito de Arraiján, Panamá Oeste, correspondiente a las elecciones de 2024.

En total, deberá reunir 57,465 firmas en un plazo de 120 días.

Ríos, electo por la libre postulación, es suplente de la alcaldesa Stefany Peñalba, quien también enfrenta un proceso de revocatoria de mandato.

Ríos había presentado un recurso de apelación contra la solicitud, pero el TE la rechazó.