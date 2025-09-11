Autorizan recolección de firmas para revocatoria a representante de la coalición Vamos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Tribunal Electoral (TE) autorizó la recolección de firmas para la revocatoria de mandato de una representante de corregimiento de la coalición Vamos.

Se trata de Raquel Murillo Godoy, representante de Juan Demóstenes Arosemena, distrito de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste.

La Dirección de Organización Electoral del TE detalló que la solicitud de revocatoria fue presentada por la ciudadana Katerine Torres González.

González deberá ahora conseguir el 30% de las firmas que conforman el padrón electoral de ese corregimiento, que en las elecciones de 2024 fue de 36,075 electores. Es decir, debe recoger un total de 10,822 firmas en un periodo de 90 días calendario.

Raquel Murillo Godoy, quien es abogada, fue electa representante por la libre postulación.

Hace unos días, el TE también autorizó la recolección de firmas para la revocatoria de mandato del representante suplente del corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, Salvador Alexander Lobos.

En total, el TE ha autorizado hasta la fecha ocho procesos de recolección de firmas para autoridades: contra la alcaldesa Stefany Peñalba; su vicealcalde, Oliver Ríos; el diputado Manuel Cheng Peñalba (estos tres solicitados por González Tejeira); el representante de Vacamonte, José Enrique Pérez; su suplente, Maygualida Sánchez; la diputada de Vamos Paulette Thomas, del circuito 8-3; la representante Raquel Murillo Godoy y su suplente, Salvador Lobos.