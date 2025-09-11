Panamá, 11 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TRIBUNAL ELECTORAL

    Autorizan recolección de firmas para revocatoria a representante de la coalición Vamos

    José González Pinilla
    Autorizan recolección de firmas para revocatoria a representante de la coalición Vamos
    Raquel Murillo Godoy, representante de Juan Demóstenes Arosemena, distrito de Arraiján. Tomada de IG

    El Tribunal Electoral (TE) autorizó la recolección de firmas para la revocatoria de mandato de una representante de corregimiento de la coalición Vamos.

    +info

    Autorizan la recolección de firmas para la revocatoria del vicealcalde de ArraijánTE autoriza recolección de firmas para la revocatoria de Stefany Peñalba, alcaldesa de ArraijánTE autoriza recolección de 50 mil firmas para revocatoria de mandato de Paulette Thomas

    Se trata de Raquel Murillo Godoy, representante de Juan Demóstenes Arosemena, distrito de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste.

    La Dirección de Organización Electoral del TE detalló que la solicitud de revocatoria fue presentada por la ciudadana Katerine Torres González.

    González deberá ahora conseguir el 30% de las firmas que conforman el padrón electoral de ese corregimiento, que en las elecciones de 2024 fue de 36,075 electores. Es decir, debe recoger un total de 10,822 firmas en un periodo de 90 días calendario.

    Raquel Murillo Godoy, quien es abogada, fue electa representante por la libre postulación.

    Hace unos días, el TE también autorizó la recolección de firmas para la revocatoria de mandato del representante suplente del corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, Salvador Alexander Lobos.

    En total, el TE ha autorizado hasta la fecha ocho procesos de recolección de firmas para autoridades: contra la alcaldesa Stefany Peñalba; su vicealcalde, Oliver Ríos; el diputado Manuel Cheng Peñalba (estos tres solicitados por González Tejeira); el representante de Vacamonte, José Enrique Pérez; su suplente, Maygualida Sánchez; la diputada de Vamos Paulette Thomas, del circuito 8-3; la representante Raquel Murillo Godoy y su suplente, Salvador Lobos.

    José González Pinilla

    Editor


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Meduca define calendario escolar 2026: clases iniciarán el 2 de marzo. Leer más
    • Calendario escolar 2025: cuándo será la próxima semana de vacaciones para los estudiantes. Leer más
    • Panamá sacó un decepcionante empate y el Mundial se aleja. Leer más
    • Moody’s advierte que Panamá está al filo de quedarse sin grado de inversión por el manejo de la deuda. Leer más
    • Lo bueno, lo malo, lo feo y lo temible de la segunda fecha en el grupo de la selección de Panamá. Leer más
    • Corredor de las Playas: este sería el tramo de la ampliación que tendrá peaje. Leer más
    • Las barreras jurídicas a la reapertura de la mina. Leer más