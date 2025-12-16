Avalan traslado por $648 mil para pago a organismo internacional por proceso de arbitrajes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional avalaron este martes 16 de diciembre un traslado de partida a la Oficina de Arbitraje de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por $648 mil.

El dinero, indicó la entidad, se destinará a saldar cuentas con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que administra tres casos de arbitraje contra Panamá.

Aurelio Mejía, director de Presupuesto del MEF, explicó que los arbitrajes fueron presentados en su momento por FFC, WeBuild y Juan Carlos Argüelles.

WeBuild (antes Impregilo), por ejemplo, mantiene una demanda en virtud del Tratado Bilateral de Inversión entre la República de Panamá y la República Italiana, por $2,200 millones.