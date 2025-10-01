Avanza discusión de reforma a la Carrera Administrativa en mesa técnica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La discusión sobre el proyecto que busca reformar la Carrera Administrativa avanzó este martes en una mesa técnica integrada por la Dirección General de Carrera Administrativa (DIGECA), la Procuraduría de la Administración y la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep).

El análisis, coordinado desde la Asamblea Nacional por los despachos de los diputados independientes Roberto Zúñiga y Yarelis Rodríguez, se concentró en uno de los artículos clave de la propuesta: el que regula el tiempo compensatorio para los servidores públicos.

Este artículo reconoce el derecho de los funcionarios a recibir descanso remunerado proporcional a las horas extraordinarias laboradas, siempre con autorización de un superior y según las necesidades del servicio.

La propuesta plantea que el tiempo compensatorio sea la única forma de retribución por trabajo extraordinario, descartando la posibilidad de que se sustituya por pago en dinero u otra compensación económica.

Además, se fija un límite: la acumulación no podrá exceder el 25% de la jornada ordinaria en un mes y deberá utilizarse dentro del mismo año fiscal.

Los participantes de la mesa técnica señalaron que la intención de la reforma es garantizar mayor transparencia, eficiencia y excelencia en la administración pública, ajustando la normativa vigente —Ley 9 de 1994— a las realidades actuales del Estado y de sus funcionarios.

La propuesta de reforma fue presentada ante el pleno legislativo por el Ejecutivo.

Dicha iniciativa surgió tras una serie de encuentros multisectoriales impulsados por el diputado Zúñiga, en los que participaron representantes de sindicatos, gremios empresariales, universidades, entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil.

Según datos oficiales, solo el 5% de los funcionarios (13,086 trabajadores, de un total de 260,000) se encuentra en el estatus de Carrera Administrativa, lo que limita la realización de evaluaciones. Con la nueva reforma que se propone, estos serán incorporados con transparencia para asegurar calidad y resultados al servicio de la ciudadanía.