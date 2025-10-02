Panamá, 02 de octubre del 2025

    INICIATIVA

    Avanza el proyecto de ley para restringir el uso de celulares en las escuelas de Panamá

    José González Pinilla
    Diputados Jorge Bloise y Manuel Campos, de la Comisión de Educación. Foto: TVL

    Diputados de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional prohijaron este miércoles 1 de octubre la propuesta de ley que busca regular el uso de teléfonos celulares en escuelas públicas y privadas de Panamá.

    Se trata del anteproyecto de ley N° 224, que busca prohibir la utilización de teléfonos en todos los centros de educación básica, media y pre-media.

    La iniciativa llegó a la Asamblea a través de la Oficina de Participación Ciudadana.

    Actualmente no existen limitaciones formales: el Ministerio de Educación (Meduca) informó a inicios de este año que el manejo de los celulares queda a discreción de la dirección de cada plantel.

    El documento presentado en el Legislativo argumenta que la prohibición es necesaria para “disminuir el uso excesivo del ciberespacio en los horarios de clases, combatir el ciberacoso escolar, prevenir riesgos en la salud mental de los estudiantes y promover ambientes sanos en la educación”.

    No obstante, contempla excepciones, como cuando el uso del dispositivo sea parte de actividades pedagógicas incluidas en el currículo aprobado por el Meduca, o en casos de estudiantes que requieran atención especial por condiciones de salud que justifiquen el uso de aparatos electrónicos.

    José González Pinilla

    Editor


