Panamá, 04 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ASAMBLEA NACIONAL

    Avanza interés preferencial en segundo debate, sin artículo 12 y con aumento en una de las tasas

    Mario De Gracia
    Avanza interés preferencial en segundo debate, sin artículo 12 y con aumento en una de las tasas
    Casas de barriada listas para entrega. Archivo.

    El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate, este jueves 4 de septiembre, el proyecto de ley 341 que modifica la Ley 468 sobre intereses preferenciales para préstamos hipotecarios, en medio de cuestionamientos por la derogación del artículo 12.

    La disposición que sería derogada exigía a los bancos a realizar evaluaciones de la capacidad de pago de sus clientes una vez concluido el periodo de interés subsidiado.

    Diputadas como Alexandra Brenes, de la coalición Vamos y Grace Hernández, de la bancada Seguimos y el Movimiento Otro Camino (Moca), hicieron fuertes cuestionamientos por las modificaciones presentadas a la Ley 468.

    Hernández advirtió en una emotiva intervención que el proyecto “no está pensado en la gente”.

    Por su parte, Carlos Berguido, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, explicó que “el artículo 12 lo que hace es traer otro riesgo [además del préstamo a 30 años] de muy difícil manejo, que se presta para ser una fuente de tácticas dilatorias al momento de que un banco tenga que ejecutar una hipoteca" .

    La votación para eliminar el artículo polémico terminó con 39 votos a favor, 4 abstenciones y 1 voto en contra.

    Otro aspecto discutido en segundo debate fue la propuesta de reducir la tasa subsidiada de 4% a 3.5% en el tramo de viviendas de entre $80,000 y $120,000. Finalmente, en el pleno se decidió aprobar que la ley se quede con la tasa de 4% para ese segmento. El sector inmobiliario y de constructoras de vivienda estuvo de acuerdo con el aumento.

    El proyecto 341 pasará ahora a tercer debate en la Asamblea Nacional. Entretanto, la Ley 468 permanece suspendida hasta el 31 de diciembre de 2025, y sigue vigente la Ley 3 de 1985 hasta que eso ocurra.

    Mario De Gracia

    Periodista sección política

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ministerio Público abre investigación: Héctor Brands tendrá que responder por casi $28 millones depositados en cuentas bancarias. Leer más
    • La evolución del segmento pick-up llega a Panamá.. Leer más
    • Jubilados y pensionados: así funcionan los beneficios y descuentos en Panamá. Leer más
    • Ampliación del corredor de las playas costará 250 millones de dólares. Leer más
    • TE autoriza recolección de firmas para la revocatoria de Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján. Leer más
    • Mulino anuncia construcción de gasoducto por el Canal de Panamá durante gira en Japón. Leer más
    • Director del IMA pide traslado de $13.8 millones para importar arroz de Brasil: ‘No había arroz nacional para las ferias’. Leer más