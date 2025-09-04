Avanza propuesta de Jorge Herrera sobre intereses preferenciales: ‘Le pedimos a la banca, aquí está la Ley’

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El vaivén de modificaciones a la Ley 468, que estableció un nuevo régimen de intereses preferenciales para préstamos hipotecarios, comienza a concluir. La propuesta del diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, avanzó en primer debate este miércoles 3 de septiembre en la Comisión de Economía y Finanzas.

Actualmente, la Ley 468 está suspendida, luego de ser objeto de cuestionamientos por parte del sector bancario, según informó el propio Herrera. Ello se debe en buena medida al artículo 12 de la norma, que exigía a los prestamistas hacer evaluaciones de la capacidad de pago de sus clientes una vez culminara el periodo de vigencia de interés preferencial en los préstamos.

Con el proyecto de ley 341, que contiene las modificaciones sugeridas por Herrera, se eliminaría el artículo 12.

Pese a que se había manifestado desde la Comisión de Economía y Finanzas que el proyecto de Herrera se iba a ‘fusionar’ con uno del diputado Carlos Saldaña —de la coalición Vamos— , que presentaba modificaciones para mejorar el artículo 12; esto no terminó ocurriendo. Herrera indicó que, luego de una conversación, Saldaña bajó su proyecto.

El tema del artículo 12 tomó gran peso en el sector bancario, incluso llegó a paralizar el otorgamiento de préstamos.

“Esos artículos en la ley anterior [la 468] afectaban, porque aquí la banca juega un papel importante, porque son ellos los que ponen los recursos para que se pueda mover la economía y darle esa confianza a las promotoras de que vendan al pueblo panameño las viviendas dignas, y todas en su mayoría de interés social”, dijo Herrera al presentar el proyecto 341.

“Aquí lo hacemos pensando en el país, y sí, le pedimos a la banca: aquí está la ley, Dios primero se apruebe”, manifestó el diputado.

Por otro lado, Elisa Suárez, directora del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda), explicó que el interés preferencial funciona siempre que estén en la ecuación las familias, constructores de vivienda y el sector bancario. “Si alguna de esas tres patas no existe, la ley no tiene ningún sentido”, detalló.

“Definitivamente los bancos nos dieron amplios motivos y razones por los cuales ese artículo [12] era importante que se eliminara para conseguir que los bancos siguieran en este grupo de tres —familia, constructores de vivienda y bancos—que necesitamos que estén en la ley de interés preferencial", acotó Suárez.

Modificaciones a las tasas

En el proyecto que avanzó en primer debate de la Comisión de Economía y Finanzas también se plantea reducir las tasas subsidiadas para préstamos hipotecarios en viviendas entre $80,000 y $120,000.

En el caso de la región de Panamá y Panamá Oeste, los préstamos hipotecarios por dichos montos verían una reducción en la tasa subsidada del 4% —como establece la Ley 468— al 3.5%.

Asimismo, habría una modificación en los años que dura el beneficio: pasaría de 5 años, a ser de 7 años.

Lo mismo ocurriría en Colón y el resto del país en el tramo de préstamos hipotecarios de viviendas entre $80,000 y $120,000.

Suárez explicó que bajar de 4% a 3.5% la tasa subsidiada deja por fuera del segmento de viviendas de $80,000 y $120,000 a un cuarto de las personas que compran. Lo que implicaría que se moverían al segmento anterior, de viviendas entre $50,000 y $80,000.

“Agradecemos mucho las iniciativas, pero nosotros tenemos que sustentar que ese 4% es importante para (...) la clase media profesional que no podría comprar su vivienda y posiblemente migraría al segmento anterior, y nos costaría mucho más como país”, detalló la directora de Convivienda.

El pleno de la Asamblea tendrá la última palabra sobre una discusión que, desde abril, ha transitado por el Legislativo, pasó al Ejecutivo y regresó para ser suspendida. Mientras tanto, la Ley 3 de 1985 sostiene la vigencia de los intereses preferenciales, pero los préstamos hipotecarios se mantienen en suspenso.