Panamá, 25 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Comisión de Comercio

    Avanza iniciativa que otorgaría fondos públicos a todas las juntas de carnaval en Panamá

    Eliana Morales Gil
    Avanza iniciativa que otorgaría fondos públicos a todas las juntas de carnaval en Panamá
    Culecos en Santiago de Veraguas durante el carnaval de 2025.

    La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate un proyecto de ley que obliga al Estado a otorgar un apoyo económico a todas las asociaciones y juntas de carnaval y carnavalito de todo el país.

    +info

    Delitos de corrupción de menores y explotación sexual, bajo la lupa tras el CarnavalOperativo de Carnaval 2026 deja 1,186 aprehendidos y más de 7 mil infracciones de tránsito

    El proyecto 469 fue presentado por el diputado Manuel Cohen Salerno, de Cambio Democrático. Recibió el visto bueno de la comisión el pasado martes 24 de marzo y ahora deberá ser analizado en segundo debate por los 71 diputados en el pleno legislativo.

    Avanza iniciativa que otorgaría fondos públicos a todas las juntas de carnaval en Panamá
    Manuel Cohen Salerno, diputado de la Asamblea. LP/Isaac Ortega

    “El Carnaval es una de las festividades culturales más representativas de la República de Panamá, especialmente en las provincias del interior del país. Esta festividad no solo tiene un enorme valor cultural y tradicional, sino que genera un impacto económico significativo durante los cuatro días de su celebración”, se lee en la exposición de motivos de la propuesta.

    El monto asignado a cada asociación o junta de carnaval será determinado con base en criterios de antigüedad y trayectoria de la celebración, impacto cultural y turístico, número estimado de visitantes, capacidad organizativa y cumplimiento de normativas, así como en la transparencia en la rendición de cuentas de años anteriores y el uso adecuado de los fondos como agentes de gestión y manejo de recursos del Estado.

    “La economía en el interior ha estado bastante deprimida en comparación con la ciudad de Panamá donde se cuecen todas las aves. Todo está aquí en la ciudad capital y muchas veces no miramos el interior, muchas veces no apoyamos el interior”, dijo Cohen a los diputados una vez la ley pasó el primer debate.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Portaaviones USS Nimitz y destructor USS Gridley llegarán a Panamá el 29 de marzo. Leer más
    • Tres absueltos del caso diablos rojos ocupan cargos en el gobierno de Mulino. Leer más
    • Pago del bono permanente a jubilados y pensionados: fechas y montos. Leer más
    • Jubilados y pensionados recibirán bono de $50 en abril: lo que informó la CSS. Leer más
    • Chiricana de 33 años se lleva el premio principal de la Feria de David: un lote de $115 mil. Leer más
    • Estudio muestra que los lagos de la Antártida están conectados con el océano bajo tierra. Leer más
    • Tercer operador de telefonía móvil: Asep abre proceso de precalificación. Leer más