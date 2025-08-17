Balance de poder: ¿Cómo quedó el reparto de las comisiones legislativas?

Exclusivo Suscriptores

Los acuerdos y pactos entre los distintos colectivos políticos de la Asamblea Nacional quedaron de manifiesto con la instalación de las comisiones legislativas, que concluyeron el pasado miércoles 13 de agosto. Con ello, se abre paso al escenario donde cada comisión empezará a definir el rumbo de los proyectos de ley clave para el país.

Pero, ¿cómo quedaron conformadas las comisiones? ¿Quién salió fortalecido en el juego y rejuego por controlar las directivas?

A pesar de los tropiezos de un accidentado ‘pacto’ entre 37 diputados, la coalición Vamos supo imponer ventaja y lograr el mayor número de presidencias, acumulando un total de cinco.

No obstante, Realizando Metas (RM) y el partido Panameñista le siguieron de cerca, con tres presidencias cada uno.

Vamos se quedó con la presidencia de las comisiones de Población, Ambiente y Desarrollo; Economía y Finanzas; Niñez, Mujer, Juventud y Familia; Educación, Cultura y Deporte; y Relaciones Exteriores.

En tanto, RM lo hizo con algunas de las más codiciadas: Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales; Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales y también Comunicación y Transporte.

El oficialista RM, además, capitalizó espacios estratégicos al quedarse con cuatro vicepresidencias, dos de ellas logradas en comisiones donde también un diputado de RM es presidente (casos de Credenciales y Comunicación); un botín que le otorga poder de maniobra en la agenda legislativa.

En este plano, la bancada mixta, aliada de RM y que agrupa a la minoría del partido Alianza, Popular, Molirena y la libre postulación, logró tres vicepresidencias.

En otros espacios estratégicos de las juntas directivas de comisiones, otros colectivos y diputados, lograron asegurarse un lugar. Tal es el caso de las secretarías de comisión, en las que el Partido Revolucionario Democrático (PRD) se aseguró cinco espacios.

El partido Cambio Democrático (CD) jugó sus cartas en los tres repartos: presidencias, vicepresidencias y secretarías. A pesar de ser uno de los colectivos medianos del parlamento, logró ocupar dos presidencias, dos vicepresidencias y tres secretarías en las comisiones legislativas.

Tanto Vamos, que consiguió la mayoría de presidencias, como RM, que lo hizo en las vicepresidencias y el PRD en las secretarías, son los colectivos con mayor número de diputados cada uno en el parlamento: 18, 14 y 13, respectivamente.

Zapatero a tu zapato

De acuerdo al Régimen Orgánico del Reglamento Interno (RORI) de la Asamblea Nacional, los cargos de presidente, vicepresidente y secretario tienen sus funciones específicas.

El presidente se encarga de presidir y dirigir los debates, mantener el orden durante las sesiones, hacer requerimientos a los miembros de las comisiones, entre otros trabajos articuladores y con poder de mando.

En el artículo 17 del RORI se habla de los vicepresidentes, detallando entre sus funciones la sustitución del presidente en sus faltas temporales o accidentales, así como cuando deje la silla presidencial para tomar parte en discusiones en su rol de diputado.

En cuanto a los secretarios, se encargan de el registro de asistencia a las comisiones, revisar las actas de las sesiones y cuidar que sean redactadas con toda veracidad. Adicionalmente, el artículo 45 del RORI detalla que en ausencia del presidente y el vicepresidente, el secretario es el siguiente en la línea para presidir una comisión.