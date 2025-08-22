Balance de revocatorias de mandato: tres recolecciones de firma en curso

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Tribunal Electoral (TE) confirmó que en la semana del 18 al 22 de agosto se mantuvo activo el periodo de recolección de firmas para la revocatoria de mandato de tres autoridades electas.

Se trata de autoridades electas en el distrito de Arraiján, a saber: José Pérez Dominguez, representante del corregimiento de Vacamonte y su suplente, Maygualida Cheryl Sánchez; además del representante del corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, Salvador Alexander Lobos.

Para estas autoridades se solicitó el proceso de revocatoria desde el mes de julio pasado y cumplido el proceso de revisión y admisión por parte del TE, se habilitó el plazo para la recolección de firmas.

Las firmas que se requieren son del 30% del padrón electoral en las respectivas circunscripciones.

En el caso de Vacamonte, se trata de una circunscripción en la que el padrón se encuentra entre 5 mil y 25 mil electores, donde el proceso se extiende 60 días calendario.

En el caso de Juan Demóstenes Arosemena, se trata de entre 25 mil y 100 mil electores, por lo que el plazo se extiende 90 días calendario.

A pesar de que para otras autoridades del sector también se pidió la revocatoria, como la alcaldesa de Arraiján, Stephany Peñalba, o el diputado Manuel Cheng, dichos procesos de recolección aún no han sido iniciados. No obstante, la próxima semana podría haber novedades al respecto desde el TE, según pudo conocer este medio.

Para revocar el mandato a una autoridad electa por la libre postulación, el proceso se inicia en la Dirección de Organización Electoral del TE. De ser admitida la solicitud del ciudadano que busca la revocatoria, prosigue un periodo de notificación a la autoridad que se busca revocar, que tiene derecho a una apelación.

En caso del que el proceso avance, se autoriza un proceso de recolección de firmas que debe realizarse de forma presencial, puesto que una modificación a las reglas para la revocatoria, por decreto del TE del 7 de julio de 2025, eliminó métodos como la recolección de respaldo a través del canal de atención digital de la página web del TE, kioscos de autoservicio y una aplicación de validación biométrica.

Entre otra de las novedades, está un nuevo artículo que permite a un ciudadano renunciar en cualquier momento a la iniciativa de respaldo.