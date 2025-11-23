Balbina Herrera gana la secretaría del PRD tras reñida contienda electoral

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Balbina Herrera es la virtual ganadora de la secretaría general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), tras comicios realizados este domingo 22 de noviembre.

La también excandidata presidencial empezó a celebrar antes de que culminara formalmente el escrutinio, puesto que trascendió su victoria en la mayoría de las 10 mesas de votación habilitadas.

Balbina gana la mayoría de las mesas y celebra antes de los resultados oficiales. Aunque el escrutinio sigue, ya es virtual ganadora.



Video: Mario De Graciahttps://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/0Ki8aeNB6z — La Prensa Panamá (@prensacom) November 23, 2025

Al conocerse de los resultados preliminares, Herrera celebró con varias figuras reconocidas del PRD, entre ellas el diputado Raphael Buchanan, el exdirigente del partido, Mitchell Doens; el exministro de Vivienda, Rogelio Paredes; el exalcalde de Colón, Alex Lee; entre otros de los presentes en el salón de eventos del Hotel Westin Playa Bonita, en Veracruz.

También con resultados favorables, el diputado Raphael Buchanan ganó la primera subsecretaría del partido.

Por su parte, el exalcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega, ganó la primera vicepresidencia.

Al momento, se esperan las actas de las mesas para que los resultados sean oficializados por el Tribunal Electoral (TE). Había un aproximado de 300 personas habilitadas para votar y se contó con una participación que superó el 95%.

Información en desarrollo...