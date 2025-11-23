Panamá, 23 de noviembre del 2025

    PARTIDOS POLÍTICOS

    Balbina Herrera gana la secretaría del PRD tras reñida contienda electoral

    Mario De Gracia
    Balbina Herrera, dirigente del PRD. LP/Elysée Fernández

    Balbina Herrera es la virtual ganadora de la secretaría general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), tras comicios realizados este domingo 22 de noviembre.

    La también excandidata presidencial empezó a celebrar antes de que culminara formalmente el escrutinio, puesto que trascendió su victoria en la mayoría de las 10 mesas de votación habilitadas.

    Al conocerse de los resultados preliminares, Herrera celebró con varias figuras reconocidas del PRD, entre ellas el diputado Raphael Buchanan, el exdirigente del partido, Mitchell Doens; el exministro de Vivienda, Rogelio Paredes; el exalcalde de Colón, Alex Lee; entre otros de los presentes en el salón de eventos del Hotel Westin Playa Bonita, en Veracruz.

    También con resultados favorables, el diputado Raphael Buchanan ganó la primera subsecretaría del partido.

    Por su parte, el exalcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega, ganó la primera vicepresidencia.

    Al momento, se esperan las actas de las mesas para que los resultados sean oficializados por el Tribunal Electoral (TE). Había un aproximado de 300 personas habilitadas para votar y se contó con una participación que superó el 95%.

    Información en desarrollo...

    Mario De Gracia

    Periodista sección política


