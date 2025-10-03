Balbina Herrera vuelve al ruedo y Bernardo Meneses se postula al CEN del PRD desde la cárcel de Tinajitas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La excandidata presidencial Balbina Herrera volvió al ruedo político al postularse este 2 de octubre al cargo de secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) transitorio del Partido Revolucionario Democrático (PRD), puesto que disputará con el exdiputado Pedro Miguel González.

Asimismo, Bernardo Meneses, exdirector del Ifarhu y actualmente detenido en la cárcel de Tinajitas por cargos de enriquecimiento injustificado, presentó su candidatura a la primera vicepresidencia del partido. La postulación se formalizó mediante una nota dirigida a la Comisión Electoral del PRD.

“Los derechos del señor Bernardo Meneses están completamente intactos y él está siendo sometido a una investigación. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, señaló la abogada Emelie García Miró, quien también buscará un cargo en la directiva como segunda vicepresidenta y se encargó de leer la misiva de Meneses.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a Meneses de haber obtenido un enriquecimiento injustificado por un monto de 419 mil 331 dólares cuando estuvo en el cargo de director del Ifarhu.

Doens declina y respalda a Balbina

La postulación de Herrera se dio a última hora, tras la declinación de Mitchell Doens, histórico dirigente del PRD, quien inicialmente era aspirante a la secretaría general del CEN.

“Por medio de la presente comunicación les expreso mi declinación”, escribió Doens en una carta dirigida a miembros del partido.

Explicó que su interés surgió tras la vacante generada con la renuncia de Rubén De León a la secretaría general, pero decidió retirarse por motivos de salud que lo obligan a concentrar sus esfuerzos en su recuperación.

“Agradezco a mis compañeros por la confianza depositada en mí para la retoma del camino torrijista, para volver a los senderos que permitan la recuperación del PRD, después de la derrota contundente en las elecciones pasadas”, señaló en la misiva.

Doens aseguró estar convencido de que con “el triunfo” de Balbina Herrera y el liderazgo del presidente del partido, Benicio Robinson, el PRD podrá retornar al poder.

Balbina Herrera, por su parte, agradeció públicamente el respaldo de Doens. “Yo acepto con humildad, pero con firmeza esta responsabilidad”, dijo la dirigente acompañada de seguidores que gritaban “!Balbina! !Balbina!”.

Muy cerca de ella estaba el exalcalde capitalino, José Luis Fábrega, quien se postuló para el cargo de primer vicepresidente del CEN, y el diputado Raphael Buchanan, quien también buscará la primera subsecretaría.

“El PRD necesita de todos nosotros. Nosotros estamos aquí para sumar, no para dividir”, dijo Herrera.

“Este partido va a volver a brillar...”, dijo, tras reconocer que están pasando momentos difíciles tras la estrepitosa derrota electoral. “Este partido lo vamos a volver a llevar al poder”, aseguró.

En las elecciones generales de 2024, el PRD enfrentó una fuerte derrota electoral. Su candidato presidencial, José Gabriel Carrizo, quedó en sexto lugar con 5.9% de los votos, mientras que José Raúl Mulino ganó la presidencia con 34.2%.

Luego de ese descalabro renunciaron Crispiano Adames, primer vicepresidente; Rogelio Paredes, segundo vicepresidente; Rubén De León, secretario general; Doris Zapata, primera subsecretaria; y Edgar “Zurdo” González, sexto subsecretario.

Sin embargo, se mantuvieron en sus cargos el diputado Benicio Robinson, actual presidente del PRD; Carlos Pérez Herrera, segundo subsecretario; Raúl Pineda, tercer subsecretario; Ricardo Torres, cuarto subsecretario; y Julio Mendoza, quinto subsecretario.