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    ASAMBLEA NACIONAL

    Bancada de Vamos logra quedarse con la Comisión de la Mujer con Paulette Thomas

    José González Pinilla
    Bancada de Vamos logra quedarse con la Comisión de la Mujer con Paulette Thomas
    Paulette Thomas, diputada de la bancada Vamos.

    La bancada opositora Vamos logró quedarse con la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional.

    Tras un consenso entre diversas bancadas, la diputada independiente Paulette Thomas obtuvo, este martes 28 de julio, siete de los nueve votos que integran esa instancia para presidir dicha instancia.

    Como vicepresidenta fue electa la diputada Yuzaida Marín, del oficialista Realizando Metas (RM), mientras que Flor Brenes, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), fue escogida como secretaria de la comisión,

    José González Pinilla

    Subeditor de Política

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