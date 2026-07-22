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    OFICIALISMO

    Bancada Mixta se queda con la Comisión legislativa de Relaciones Exteriores

    José González Pinilla
    Bancada Mixta se queda con la Comisión legislativa de Relaciones Exteriores
    Joan Guevara, diputado de la bancada Mixta, es el nuevo presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Está junto a la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas. Cortesía

    La bancada Mixta, aliada del ala oficialista, se quedó con la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional. El diputado del Partido Alianza, Joan Guevara, fue electo este miércoles 22 de julio como su nuevo presidente.

    Recibió el voto unánime de los miembros de la comisión. Como vicepresidente de esa instancia fue electo el diputado Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático (PRD). En tanto, Manuel Cohen, del partido Cambio Democrático (CD), fue escogido como secretario.

    Información en desarrollo...

    José González Pinilla

    Subeditor de Política

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