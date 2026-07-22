Bancada Mixta se queda con la Comisión legislativa de Relaciones Exteriores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La bancada Mixta, aliada del ala oficialista, se quedó con la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional. El diputado del Partido Alianza, Joan Guevara, fue electo este miércoles 22 de julio como su nuevo presidente.

Recibió el voto unánime de los miembros de la comisión. Como vicepresidente de esa instancia fue electo el diputado Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático (PRD). En tanto, Manuel Cohen, del partido Cambio Democrático (CD), fue escogido como secretario.

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