Bancada PRD se reorganiza y busca recuperar espacios de poder en la Asamblea Nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), integrada por 12 diputados, busca recuperar espacios dentro de la Asamblea Nacional de cara a la próxima elección de la junta directiva del Órgano Legislativo, prevista para el próximo 1 de julio.

Además de la presidencia del Legislativo y sus dos vicepresidencias, en las siguientes semanas también se definirán las presidencias de las 15 comisiones permanentes, espacios de poder que durante el último año no estuvieron bajo control del PRD y que ahora la bancada aspira tener presencia.

La tarea para esta estrategia política recae en el diputado Benicio Robinson, recientemente ratificado como jefe de bancada, acompañado por el diputado Raúl Pineda como vicepresidente. Ambos legisladores han presidido en el pasado comisiones clave como Presupuesto y Credenciales, consideradas estratégicas dentro del engranaje del legislativo.

Aunque la bancada aún no ha oficializado una decisión sobre si presentará candidatura propia a la presidencia de la Asamblea o respaldará a otra figura, fuentes legislativas señalan que el PRD se inclinaría por apoyar a la diputada Shirley Castañeda, aspirante de la bancada de Realizando Metas.

De hecho, Castañeda ya habría sostenido una primera reunión con la bancada del PRD, confirmó el diputado Luis Eduardo Camacho.

Para alcanzar la presidencia de la Asamblea Nacional, la diputada necesita 36 votos. En este momento, su eventual candidatura sumaría los 15 votos de Realizando Metas, los 12 del PRD, dos de Cambio Democrático (CD), dos de la bancada mixta y al menos un respaldo adicional de diputados independientes o sin bancada formal.

Sin embargo, aún le faltarían alrededor de cuatro votos para alcanzar la mayoría absoluta requerida. Jorge Herrera, diputado panameñista y actual presidente de la Asamblea, busca también los votos para lograr la reelección. De llegar Casteñadas a presidencia de la Asamblea, el PRD tendría mejor posición en las negociaciones y alianzas que le permitiría obtener comisiones.