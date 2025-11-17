Bancada Seguimos rechaza propuesta que convertiría firmas de apoyo en ‘renuncia tácita’ a partidos políticos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Bancada Seguimos expresó este lunes 17 de noviembre su preocupación por la medida aprobada en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), advirtiendo que la disposición restringe de forma injustificada la participación ciudadana.

En un comunicado firmado por los diputados Ernesto Cedeño, Graciela M. Hernández, Betserai Richards y José A. Pérez Barboni, el grupo legislativo afirmó que las firmas de respaldo “no pueden interpretarse como desvinculación automática de un colectivo político” ni deben ser usadas como un mecanismo para limitar el derecho de cualquier persona a aspirar o apoyar candidaturas independientes.

“Reafirmamos que esta medida constituye una restricción injustificada a la participación ciudadana”, indica el comunciado.

La bancada también reiteró que evaluará con rigor cualquier propuesta que llegue a la Asamblea Nacional y adelantó que no respaldará disposiciones que reduzcan las garantías de libre participación en los procesos electorales.

Un debate que divide

La controversia se originó con la propuesta para modificar el artículo 365 del Código Electoral. La reforma busca que, rumbo a las elecciones de 2029, un ciudadano inscrito en un partido político que firme por un aspirante de libre postulación sea considerado automáticamente como renunciado a su colectivo.

Hasta las elecciones de 2024 no existían limitaciones de este tipo.