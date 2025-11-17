Panamá, 17 de noviembre del 2025

    Reformas

    Bancada Seguimos rechaza propuesta que convertiría firmas de apoyo en ‘renuncia tácita’ a partidos políticos

    Katiuska Hernández
    Miembros de la bancada de Seguimos los diputados Graciela M. Hernández, Betserai Richards, Ernesto Cedeño y José A. Pérez Barboni. Tomada de X

    La Bancada Seguimos expresó este lunes 17 de noviembre su preocupación por la medida aprobada en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), advirtiendo que la disposición restringe de forma injustificada la participación ciudadana.

    En un comunicado firmado por los diputados Ernesto Cedeño, Graciela M. Hernández, Betserai Richards y José A. Pérez Barboni, el grupo legislativo afirmó que las firmas de respaldo no pueden interpretarse como desvinculación automática de un colectivo político ni deben ser usadas como un mecanismo para limitar el derecho de cualquier persona a aspirar o apoyar candidaturas independientes.

    “Las firmas de respaldo No pueden interpretarse como desvinculación automática de un colectivo político, ni deben convertirse en un mecanismo que limite el derecho de cualquier persona a aspirar o apoyar una candidatura independiente”, indicaron.

    Reafirmamos que esta medida constituye una restricción injustificada a la participación ciudadana”, indica el comunciado.

    La bancada también reiteró que evaluará con rigor cualquier propuesta que llegue a la Asamblea Nacional y adelantó que no respaldará disposiciones que reduzcan las garantías de libre participación en los procesos electorales.

    Un debate que divide

    La controversia se originó con la propuesta para modificar el artículo 365 del Código Electoral. La reforma busca que, rumbo a las elecciones de 2029, un ciudadano inscrito en un partido político que firme por un aspirante de libre postulación sea considerado automáticamente como renunciado a su colectivo.

    Hasta las elecciones de 2024 no existían limitaciones de este tipo.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


