Bancada Vamos confirma reunión con el contralor Flores tras choque por licencias sin sueldo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los diputados de la bancada independiente Vamos confirmaron que fueron convocados a una reunión con el contralor Anel Flores para este lunes 27 de abril.

El encuentro está pautado para las 11:00 a.m. en la sede principal de la Contraloría General de la República (CGR), ubicada en la avenida Balboa.

Los diputados Luis Duke y Roberto Zúñiga —este último jefe de la bancada independiente— aseguraron que asistirán a la reunión, la cual se produce en medio de tensiones entre Vamos y la CGR, tras la decisión de la Contraloría de colocar a decenas de funcionarios de la Asamblea Nacional en la categoría de “licencia sin sueldo”.

La Contraloría sostiene que solo siete funcionarios de la Asamblea tienen suspendido el pago de su salario como parte de procesos de “verificación e investigación” iniciados desde marzo pasado, y que la medida se está aplicando conforme a las normas actuales.

Sin embargo, los diputados de Vamos aseguran que la cantidad de funcionarios afectados es mucho mayor —alrededor de 39— y denuncian que ninguno de ellos solicitó licencia alguna ni fue notificado formalmente de la medida.

Según la bancada, estos colaboradores siguen desempeñando sus funciones, pero sin remuneración.

Desde la Asamblea Nacional, el presidente Jorge Herrera ha señalado que ni la institución ni los jefes de los despachos autorizaron trámite alguno de licencias sin sueldo para el personal afectado.

A la reunión con el contralor también asistirán Herrera y los jefes de las otras bancadas legislativas.