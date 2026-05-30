Bancadas comienzan a mover fichas para elegir la nueva directiva de la Asamblea

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Entre los aspirantes figura Jorge Herrera, actual presidente, y los oficialistas Luis Eduardo Camacho y Shirley Castañedas.

Concluidas las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo y cuando falta un mes para que termine el receso legislativo, la Asamblea Nacional (AN) afronta una etapa decisiva: la negociación para conformar la junta directiva que tomará posesión a partir del 1 de julio.

Varios diputados comienzan a exteriorizar sus intenciones de reemplazar al panameñista Jorge Herrera, quien -de paso- aspira a la reelección.

Solo en el oficialista Realizando Metas (RM), colectivo que ya anunció que va con candidato propio, hay dos contendientes: Luis Eduardo Camacho y Shirley Castañedas.

Castañedas, una de las abogadas del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), volverá a intentarlo. El año pasado, tras un fuerte pulseo político, perdió la elección, que ganó Herrera en alianza con Cambio Democrático (CD), el Movimiento Otro Camino (Moca), el Partido Popular y los independientes.

“La bancada [de RM], luego de tener ocho candidaturas, aprobó por mayoría reducirlas a dos”, explicó Camacho, también muy ligado a Martinelli, ya que es su vocero.

Que en un bancada como la de RM, que tiene 15 diputados, surjan ocho aspirantes y dos precandidatos indica que tan codiciada es la conducción de la Asamblea, una entidad que arrancó el año con un presupuesto de $98 millones (fue modificado y ahora debe andar por $141 millones) y que maneja una planilla que, hasta el 19 de mayo pasado, tenía 5,797 funcionarios.

Entre aquellos que inicialmente aspiraron a lo interno de RM estaban Ronald De Gracia y Ariel Vallarino.

Shirley Castañeda y Luis Eduardo Camacho, diputados de Realizando Metas (RM). LP/Elysée Fernández

Este último declinó y envió un mensaje en el que aseguró que decidió convertirse en “un factor de unidad para sumar apoyos, con el objetivo de que un diputado o diputada de RM dirija la Asamblea desde el 1 de julio”.

Según Camacho, en RM no van a repetir una elección interna y van a dejar que él y Castañedas decidan quién será el candidato.

“En ese proceso estamos ella y yo”, comentó.

La bancada panameñista, integrada por ocho diputados, apuesta por la reelección de Herrera, confirmado por José Luis “Popi” Varela.

“Tenemos que buscar los votos”, reconoció Varela.

Herrera ya comenzó a mover sus fichas. En una primera reunión exploratoria, presentó sus planes a la bancada Seguimos, que integran los diputados Grace Hernández, José Pérez Barboni y Ernesto Cedeño, de (Moca), con el independiente Betserai Richards.

“El único que se ha acercado para conversaciones preliminares es Jorge Herrera. Está analizando la posibilidad de sus aspiraciones, dependiendo de otros factores y de otras conversaciones”, señaló Cedeño.

Ernesto Cedeño, diputado de la Asamblea Nacional. LP/Carlos Moore

Seguimos no llevará candidato propio. Tampoco lo hizo el año pasado. Sin embargo, pondrá sobre la mesa la posibilidad de que uno de sus miembros ocupe una de las dos vicepresidencias de la junta directiva para el periodo 2026-2027.

“Hemos decidido hablar con todos, hombres o mujeres, que pretendan dirigir la junta directiva de la Asamblea. Nos reuniremos con todos”, indicó Cedeño.

Las bancadas CD y el Partido Revolucionario Democrático (PRD) tampoco han definido, por el momento, su estrategia política.

Eduardo Vásquez, de CD y actual primer vicepresidente de la AN, adelantó que en reuniones internas han explorado la posibilidad de respaldar a Herrera o a Castañedas.

“Estamos valorando las dos candidaturas ya conocidas”, comentó.

No obstante, señaló que la decisión será adoptada durante la semana del 10 de junio. Esta bancada cuenta con ocho diputados.

Una situación similar se vive en la bancada mayoritaria, la de la coalición Vamos, que en julio pasado artículo los votos para que Herrera derrotara a Castañedas y lograra la presidencia.

Eduardo Gaitán, diputado independiente, indicó que el grupo se reunirá próximamente para definir una posición conjunta. Vamos también está a la espera del retorno de su líder, Juan Diego Vásquez, quien esta semana culminó estudios en Estados Unidos. Tenía un año fuera del país.

Diputado Eduardo Gaitán de la bancada VAMOS. LP/ Alexander Arosemena

Mientras se concreta ese encuentro, el equipo político de Herrera baraja nombres para integrar una eventual nómina de reelección. Al diputado independiente Jorge Bloise, de Vamos, incluso le habrían ofrecido una vicepresidencia para mantener el respaldo de ese bloque. Bloise actualmente preside la Comisión de Educación y aparentemente se lleva bien con todos.

Sin embargo, miembros de la bancada independiente insisten en que hasta ahora no existe ningún acuerdo y que cualquier decisión deberá discutirse una vez regrese Vásquez al país.