Becas y auxilios económicos del Ifarhu: proponen publicar nombres de beneficiarios y tutores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los diputados de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional aseguran que los cambios en el otorgamiento de becas y auxilios del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) van en serio: se plantea una plataforma pública con los beneficiarios y los montos asignados, la eliminación de privilegios para funcionarios y el acceso únicamente para quienes tengan mérito o verdadera necesidad.

La propuesta también corrige excesos del pasado: se creará un consejo técnico que decidirá las asignaciones, los auxilios indebidos deberán devolverse, y se impondrán requisitos adicionales, como proteger la identidad de los menores y exigir 30 años de edad mínima para dirigir la entidad.

Esto fue parte de los cambios que surgieron este lunes 1 de septiembre en una subcomisión creada precisamente para transparentar estos procesos. La última reunión se espera para el próximo viernes, y luego llevar el documento al primer debate la semana siguiente.

El diputado de Vamos y presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional, Jorge Bloise, aseguró que el objetivo es evaluar cuatro proyectos de ley que buscan unificar y transparentar el manejo de becas y auxilios económicos otorgados por el Ifarhu.

Como se recordará, entre 2014 y 2024, el Ifarhu gastó $380.8 en auxilios económicos no reembolsables y otros programas, muchos de ellos asignados con criterios políticos.

Bloise destacó que es necesario que la legislación blinde la materia. “Debemos dejar establecido en la ley cómo se entregan estos apoyos, de manera transparente y sin discrecionalidad”, afirmó el diputado.

Entre las propuestas se contempla que solo los estudiantes con necesidad socioeconómica comprobada o quienes acrediten méritos académicos, culturales o deportivos puedan beneficiarse de las becas.

Para garantizarlo, la decisión no recaería únicamente en el director de la entidad, sino en un consejo técnico con participación de distintos actores.

Además, se plantea elevar la edad mínima a 30 años como requisito para dirigir el Ifarhu, con el fin de fortalecer la idoneidad en el cargo.

Otro de los puntos centrales es la transparencia en la información.

Los proyectos buscan que el público tenga acceso a la lista de beneficiarios, el número de postulantes y los criterios de selección.

En el caso de menores de edad, se garantizará la protección de datos personales, mostrando únicamente la información del tutor responsable.

El auxilio económico

La diputada del partido Movimiento Otro Camino, Grace Hernández, presidenta de la subcomisión de Educación encargada de unificar las propuestas de ley sobre becas y auxilios económicos, informó que, aunque se había dado por concluido el análisis, se decidió convocar otra reunión para perfeccionar el articulado y blindar el proyecto frente a posibles objeciones de inconstitucionalidad.

La Subcomisión de Educación, Cultura y Deportes analiza una serie de proyectos de ley enfocados en temas educativos, entre los que destacan propuestas relacionadas con becas, auxilios económicos y otros mecanismos de apoyo para estudiantes. Preside la diputada Graciela Hernández. pic.twitter.com/VOIlZ7Ob0I — Asamblea Nacional (@asambleapa) September 1, 2025

Hernández aclaró que, por mandato constitucional, la figura del auxilio económico no puede eliminarse por completo, aunque la ley establecerá restricciones más claras.

Entre ellas, se busca garantizar que solo accedan a este beneficio quienes realmente lo necesiten y no personas cercanas al poder político.

La diputada también detalló que se incorporará una disposición para recuperar fondos cuando se detecte que fueron entregados de manera indebida.

En esos casos, el beneficiario deberá devolver el dinero, y se contempla que existan mecanismos de denuncia y sanción.

Otro de los cambios planteados es elevar a 30 años la edad mínima para dirigir el Ifarhu, frente a la propuesta inicial de 25.

Según Hernández, la medida garantizará que quien ocupe el cargo cuente con madurez y experiencia suficientes.

La plataforma digital

El jefe de asesoría legal de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Gabriel Santamaría, quien participó del debate, explicó que la institución ha emitido recomendaciones, entre ellas la obligación de que todo fondo del Estado sea de carácter público y la creación de protocolos específicos para garantizar la protección de datos de los menores de edad, en cumplimiento de la Ley 81 de 2019.

Santamaría adelantó que se plantea una plataforma digital donde se publiquen los beneficiarios y no beneficiarios de becas y auxilios económicos, con los montos asignados.

Precisó que, en el caso de los menores de edad, se evalúa el uso de un código único para resguardar su identidad, mientras que en el caso de los adultos los nombres deberán aparecer de forma clara.

Hay que recordar que el exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, fue detenido el 7 de julio de 2025 por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, tras irregularidades en la asignación de más de $260 millones en auxilios económicos.