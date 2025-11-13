Bengalas, insultos y hostilidad: Presidente de Panamá repudia la ‘agresión’ que recibió la selección nacional en Guatemala

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente José Raúl Mulino se pronunció este jueves sobre los incidentes ocurridos en Ciudad de Guatemala tras la llegada de la selección panameña, que fue recibida con bengalas, insultos y hostilidad por parte de aficionados locales a las afueras del aeropuerto La Aurora y en su hotel de concentración.

“Ojalá todo salga bien. Repudio como panameño la agresión y forma poco civilizada de atacar a Panamá”, expresó el mandatario, visiblemente molesto por los videos que circularon en redes sociales mostrando el tenso ambiente en la capital guatemalteca.

El presidente José Raúl Mulino habla sobre la agresión sufrida por la selección de Panamá a su llegada a Guatemala y pidió respeto en el deporte. Recordó que Panamá siempre ha tratado con altura a los equipos visitantes y exhortó a la fanaticada guatemalteca a comportarse de… pic.twitter.com/37jGs91ksV — La Prensa Panamá (@prensacom) November 13, 2025

Mulino subrayó que Panamá siempre ha mostrado respeto hacia las delegaciones extranjeras, incluso en partidos de alta rivalidad.

“Panamá siempre ha sido respetuoso cuando vienen todas las selecciones, incluso en los juegos más enconados. Panamá se comporta a la altura”, afirmó.

El presidente también hizo un llamado a la afición guatemalteca y a las autoridades locales para que el partido de esta noche transcurra en orden y sin incidentes.

“Espero que Guatemala y su fanaticada se comporte a la altura ante nuestra selección nacional, que espero que gane en Guatemala”, agregó.

La Prensa pudo conocer que, la FIFA y la Concacaf clasificaron el duelo como “partido alto riesgo”, una medida poco común y que por ejemplo no se había aplicado en ningún partido de Panamá como local en el estadio Rommel Fernández durante las eliminatorias mundialistas 2026.

La tensión aumentó el miércoles por la noche, cuando grupos de seguidores guatemaltecos acudieron al hotel de concentración del equipo panameño y permanecieron allí hasta pasada la medianoche, lanzando cánticos y haciendo sonar bocinas en un intento de incomodar a la delegación visitante.

El encuentro se disputará estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, un coliseo con un aforo inferior a 6 mil aficionados y que no reune las condiciones ideales para un partido de esta índole.