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    LEGISLATIVO

    Benicio Robinson presidirá la Comisión de Gobierno de la Asamblea

    José González Pinilla
    Benicio Robinson presidirá la Comisión de Gobierno de la Asamblea
    Benicio Robinson, diputado del PRD. LP/Isaac Ortega

    El diputado y jefe de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, presidirá la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. Fue electo este martes 21 de julio con 7 votos a favor.

    +info

    Reeligen a Eduardo Vásquez, de CD, como presidente la Comisión de Presupuesto de la Asamblea

    Alexandra Brenes, diputada de la bancada independiente Vamos, compitió contra Robinson, pero solo solo obtuvo dos votos.

    Como vicepresidente de la Comisión de Gobierno fue electo el diputado Julio De la Guardia, de Cambio Democrático (CD), mientas como secretario fue escogido el diputado Luis Eduardo Camacho, del oficialista Realizando Metas.

    A diferencia de la instalación de la Comisión de Presupuesto, que fue transmitida por el Canal oficial de la Asamblea así como sus plataformas en web, esta sesión que se realizó en el salón de la bancada del PRD no fue transmitida.

    José González Pinilla

    Editor

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