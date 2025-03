Benicio Robinson salió en defensa de diputadas de Vamos: ‘si me toca meterme, voy a meterme’

Escuchar audio noticia

El diputado perredista Benicio Robinson salió este martes en defensa de las diputadas independientes Walkiria Chandler, Alexandra Brenes y Yamireliz Chong, quienes más temprano sostuvieron una discusión con colegas de la coalición Vamos, tras la votación del proyecto de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS).

“En los problemas de las diferentes bancadas nunca me he metido, pero yo sí creo que en esta, si me toca meterme, voy a meterme”, dijo durante el período de incidencia en el pleno legislativo esta tarde.

“Voy a meterme porque pareciera que no hay varones en la bancada de Vamos cuando agreden a diputadas... No han sido defendidas por sus propios colegas, que dicen ser independientes, pero que abusan de las mujeres diputadas de la unión Vamos”, agregó.

No hay paz en la Asamblea.

Ahora es el diputado Benicio Robinson quien se encara con un diputado de Vamos.

"Si lo quieres arreglar en cualquier terreno, lo arreglamos".https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/e7PjokiAvo — La Prensa Panamá (@prensacom) March 11, 2025

Robinson, presidente del Partido Revolucionario Democrático, decidió sumarse a la disputa interna luego de que el diputado independiente Betserai Richards lo mencionara en un mensaje en sus redes sociales.

“Se cayeron las máscaras. Quedó al descubierto quiénes son los infiltrados de Benicio Robinson en la bancada de Vamos. Lamentablemente, el populismo del PRD contagió a nuestras colegas comunistas Walkiria Chandler, Alexandra Brenes y Yamireliz Chong. Aliarse con un partido que saqueó al país por tanto tiempo es un error que les pasará factura”, escribió Richards.

🎭 Se cayeron las máscaras. Quedó al descubierto quiénes son los infiltrados de Benicio Robinson en la bancada de Vamos.



Lamentablemente el populismo del PRD contagió a nuestras colegas comunistas Walkiria Chandler, Alexandra Brenes y Yamireliz Chong. Aliarse con un partido que… — Betserai Richards (@Betseraitv) March 11, 2025

El diputado Robinson, dirigiendo su mirada hacia donde estaba sentado Richards, dijo: “Si lo quieres arreglar en cualquier terreno, lo arreglamos, porque no me he metido en sus problemas y creo que es necesario. Si tú quieres arreglarlo, lo haremos, aquí o donde tú quieras”.

La diputada Chong, por su parte, señaló más temprano a los medios de comunicación, luego de la reunión, que “fueron atacadas verbalmente” por el diputado Richards.

“Fuimos atacadas verbalmente por el diputado Betserai Richards. Él considera que haber votado en contra del proyecto de ley [de la CSS] le afecta personalmente. Eso no es responsabilidad de ninguna de las personas que votamos en contra”, detalló Chong.

Mientras, el líder de Vamos, Juan Diego Vásquez, ha pedido disculpas. “Al país le ofrezco mis disculpas y además les doy mi palabra que tomaremos acción para trabajar de la forma seria y honesta que nos comprometimos”, expresó Vásquez.