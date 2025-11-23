Benicio Robinson se sacude las críticas: ‘Este capo de Bocas del Toro, la gente lo quiere’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y diputado de Bocas del Toro, Benicio Robinson, llegó este domingo a la elección interna del colectivo, preparado para repartir respuestas, muy a su estilo. Aseguró que el PRD sigue en pie de lucha, que no le teme a nada “más que a Dios” y que las acusaciones sobre silencios, divisiones o sometimiento no lo intimidan. Mucho menos, cuando lo llaman “capo”.

“El PRD va a seguir luchando. No es el PRD de Benicio, es el PRD de Panamá. Pedro está mal enfocado”, disparó, en referencia al exsecretario general del partido, Pedro Miguel González, quien lo acusa de guardar silencio frente al gobierno y de abandonar la línea opositora.

El diputado Benicio Robinson afirmó que el PRD debe renovarse con jóvenes y veteranos respetando los ideales de Omar Torrijos. Sobre los procesos judiciales contra figuras del partido, señaló que cada quien debe defenderse, pero advirtió que la persecución política “daña el… pic.twitter.com/e81lYlaYum — La Prensa Panamá (@prensacom) November 23, 2025

Robinson defendió el proceso interno, organizado para llenar cinco vacantes en el poderoso Comité Ejecutivo Nacional (CEN), tras la renuncia de varios miembros antes del congreso de 2027. “Toda votación genera división. El que pierde a veces no quiere apoyar al que gana. Pero el país necesita partidos organizados para enfrentar los retos que vienen”, dijo.

‘Este capo de Bocas del Toro, la gente lo quiere’

Cuando se le preguntó por las declaraciones del exdiputado Javier “Patacón” Ortega, quien recientemente lo calificó como “el capo del PRD”, Robinson no se contuvo:

“Él puede decir lo que quiera. Pero este capo, que es de Bocas del Toro como él, que nunca ha podido salir ni de corregidor allá. Y este capo sí ha salido por 45 años. Sinceramente, este capo de Bocas del Toro, la gente lo quiere. Si no, yo no estuviera aquí como diputado representando una provincia”.

Le pidió a Ortega “subirse a una tribuna” y entender qué significa defender a un partido. Según Robinson, el exdiputado habla “porque ahora apoya a Martín Torrijos”.

“Martín Torrijos no es PRD. Renunció. Es un traidor y todos los que están con él son traidores de la memoria del general Omar Torrijos”, lanzó.

Silencios, temores y oposición

A las críticas de que el PRD calla por temor a procesos judiciales, Robinson respondió que nadie lo intimida. “Ustedes saben bien que Benicio tiene más de 40 años de ser diputado. Yo no tengo temor, solamente a Dios”.

Defendió la línea legislativa del partido y aseguró que la oposición no consiste en vociferar contra el presidente, sino en votar por lo que favorezca “al pueblo panameño y no a una cúpula”.

“Ojalá que lo que pase hoy nos una para que en 2029 el partido llegue junto al poder. El partido no es mío ni de nadie: es de Panamá”, enfatizó.

Sobre las palabras de Mulino: ‘Hay que verlo como ser humano’

Robinson también reaccionó a la confesión del presidente José Raúl Mulino en Costa Rica, cuando reveló que advirtió a los magistrados del Tribunal Electoral (TE) que “les prendo este país por las cuatro esquinas” si no lo dejaban correr en los comicios de 2024.

Dijo que entiende el contexto: “Él explicó lo que le sucedió como ser humano. Pero tocar al Tribunal Electoral es tentar la democracia. El tribunal nos ha permitido a todos salir adelante. Yo perdí una elección en el 2000 y regresé creyendo en el tribunal”.

Para Robinson, el mensaje del mandatario apunta a evitar que se utilicen instituciones para frenar candidaturas y dejar claro que “el voto del pueblo” debe ser la vía para decidir.