Betserai Richards revela qué viene tras su renuncia a la coalición Vamos

El diputado independiente Betserai Richards habla de sus motivaciones para dejar la coalición Vamos, grupo al que se sumó tras las elecciones del 5 de mayo de 2024.

Ante su salida, se comunicó con Juan Diego Vásquez, líder de la coalición.

“Yo gané sin el apoyo de ninguna coalición ni ningún partido político con 33.000 votos, lo que me convierte en el diputado y el candidato con más votos a nivel individual, sin plancha a nivel nacional”, afirmó Richards en entrevista con este medio.

A pesar de su breve paso por Vamos, una bancada formada por diputados independientes con el propósito de “construir una nueva forma de hacer política”, Richards defendió su independencia como la razón de fondo para apartarse. “Yo considero que en estos momentos es prudente dar un paso a un lado con el fin de poder apegarme a la independencia que fue la que los ciudadanos eligieron por mí”, aseguró.

Consultado sobre si sentía que en Vamos se limitaba su capacidad de opinar con libertad, Richards reconoció: “Yo considero que en los últimos meses tal vez me fui alejando un poco del concepto independiente que es por el cual los ciudadanos me eligieron como diputado”.

Movimiento de la bancada Vamos luego del anuncio de renuncia del diputado Betserai Richards.

Video: Eliana Morales Gilhttps://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/a1lUiiwa6v — La Prensa Panamá (@prensacom) June 2, 2025

Una nueva bancada y la carta de la discordia

El diputado no descartó que esta experiencia pudiera conducir a la formación de una nueva bancada. “Yo creo que si eso lo podemos lograr en algún momento, pudiésemos crear una nueva facción parlamentaria”, adelantó.

‘De aquí al 1 de julio hará falta conversar y establecer los puentes con aquellos colegas con los que pensamos de forma similar y con quienes podemos hacer nuevos equipos parlamentarios", sustentó.

¿Cree que en la asamblea hay espacio para una bancada independiente que funcione de manera diferente a la de Vamos? le consultó La Prensa. El diputado del circuito 8-6 manifestó lo siguiente: “Yo creo que sí, hay posibilidades, porque digamos que los grupos políticos deben basarse en el respeto. El respeto al derecho ajeno es la paz y el respeto a que otro colega piense distinto es importante”.

Richards también abordó los desencuentros que trascendieron públicamente dentro de Vamos. Recordó particularmente su firma en la carta enviada recientemente al presidente de la República José Raúl Mulino para solicitar el establecimiento de un diálogo sobre la reforma a la Ley 462 del Seguro Social, un gesto que, según relató, provocó molestia en la bancada.

“Hubo molestia dentro de la bancada por la firma de ese documento, (...) es un documento que no es algo en detrimento del país, no le hace daño, no es algo ilegal, no habría por qué existiera esta molestia”, explicó.

Juan Diego

En cuanto a su relación con el exdiputado Juan Diego Vásquez, uno de los líderes visibles de Vamos, Richards confirmó que conversó con él. “Le expliqué cómo me sentía frente a distintos acontecimientos que se han dado en el último año y él lo comprendió”, dijo.

Sobre sus próximos pasos, Richards fue claro: “Yo debo seguir siendo un diputado independiente y que sólo responda a los intereses de la ciudadanía, no que responda a los intereses de un colectivo”. No descarta, sin embargo, tender puentes con otros diputados, ya sean independientes o de otros colectivos, para impulsar proyectos que beneficien al país.

Las diferencias

Durante los 11 meses que Richards formó parte de Vamos, se evidenciaron múltiples discrepancias con otros miembros de la bancada.

En enero de este año, la bancada lo enfrentó directamente tras sus declaraciones sobre los liderazgos y la existencia de subgrupos o bandos dentro del grupo.

Le puede interesar: Vamos sentó en el banquillo a Betserai Richards; las tensiones internas de la bancada

En marzo, las tensiones se intensificaron durante el debate sobre las reformas a la ley de la Caja de Seguro Social. En una reunión, Richards discutió acaloradamente con sus colegas Walkiria Chandler, Alexandra Brenes y Yamirelis Chong. La confrontación terminó en gritos y señalamientos mutuos.

Lea aquí: El debate de la CSS expone las divisiones internas de la bancada Vamos

Este asunto generó procesos disciplinarios internos en la bancada que aún permanecen activos, algo que irritó a Richards.

Y luego, en abril, surgió la tormenta política por el almuerzo que convocó el presidente José Raúl Mulino en el Club Campestre El Bramadero, ubicado en Penonomé, Coclé. Este hecho también profundizó las diferencias en la bancada.

Desde entonces, Richards había estado considerando abandonar la bancada. Este 2 de junio le dijo adiós.