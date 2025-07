Betserai Richards: ‘Flores está igual que Martinelli hablando de dosieres’

Exclusivo Suscriptores

El contralor aseguró que un empresario ‘aparentemente’ hizo donaciones para cambiar votos del lado de Vamos. ¿Qué sabe usted de eso?

Es una acusación gravísima. Que presente la denuncia en la Corte. Si era para favorecer a Shirley, el empresario tiene que ser de ellos mismos. Lo que sí es cierto es que ellos estaban tratando de buscarle votos a ella.

¿Quién es ellos?

El Ejecutivo y sus emisarios.

¿Ofreciendo qué?

A mí no me ofrecieron, pero supuestamente a otros les pusieron en la mesa $100 mil.

¿Y con qué estaban amenazando?

Con destitución de familiares (como la esposa de Ricardo Vigil), aguantar refrendos, nombramientos, obras y amenazas de auditorías.

Pero al destituirla, él acepta que la nombró por un favor político…

Exacto. Es surreal. Debería bajar las revoluciones. Está igual que Martinelli hablando de dosieres.

Mulino dijo que él estuvo lejos de esa elección. ¿Es así?

¿Entonces por qué fue Shirley a la Presidencia ese mismo día?

¿Ella llegó como Pedro por su casa o él la llamó?

Entiendo que él la llamó para pedirle que se bajara. Abierta injerencia en otro órgano del Estado.

Pero simultáneamente estaba Bolo Flores, que cuestionó las planillas de los diputados, en la Asamblea buscándole votos… ¿Fiscalización o extorsión?

Su función es evitar que se roben la plata de todos, no influir en decisiones legislativas. Esa clara intromisión tira un manto de dudas sobre su gestión, y es el tipo de prácticas que debieron acabar con Gerardo Solís.

¿Qué efecto produce en los diputados una declaración como la que dio él?

Nos unifica, porque el golpe es a todos y es serio. Se fue contra el bloque que ahora controla la Asamblea. Tiene que haber un alto al fuego de ambas partes.

Si Mulino dice que él no tuvo nada que ver, ¿por qué Ventura Vega, Ricky Fábrega y Aníbal Galindo estaban buscando votos?

Otra total contradicción, porque los tres son sus subalternos o allegados. Y yo los vi.

¿Hubo más presión local o desde Colombia?

Desde Colombia, porque Shirley y todo ese combo quiere que Martinelli regrese impunemente. Y ella en Credenciales lo intentó denunciando magistrados. Ella era su cartita de Monopolio de salir de una cárcel en la que no está.

¿A quién responde la bancada RM? ¿A Martinelli o a Mulino?

A Martinelli en un 90%. Pero Dana, 100% a Mulino. Cuando Shirley fue a Presidencia, le pidieron bajarse para postular a Dana. Lo que pasa es que con Dana tampoco pudieron lograr los votos de nuestro bloque.

¿Es verdad que Mulino propuso una terna de tres RM?

Sí: Chello, Dana y Shirley. Pero Shirley hizo una carta con la firma de algunos diputados y se autoproclamó candidata. Dana y Chello se quedaron esperando las elecciones internas.

¿Y por qué él tenía que proponer una terna?

No solo eso, sino que él, en una reunión con los RM, tiro la línea de que el próximo presidente debía ser RM.

¿Y por qué la puso en la terna a ella?

Para complacer a Martinelli, aunque sabía que ella no era la que más votos iba a conseguir.

¿No que Mulino no era Martinelli?

Pareciera que uno sigue siendo rémora del otro…

¿Quién hizo el lobby por Shirley?

Ariel Vallarino y Camacho. Y el mismo día de la elección, ya cuando se vio hundida, ella misma pidió el voto de varios que ni sabía cómo se llamaban. La prepotencia.

¿Y cómo les decía? ¿‘Papi’?

Sí, en serio. ‘Ay, papi, vota por mí’. En tono chumerri.

¿Cuánto tuvo que ver Yanibel Ábrego en esta elección?

Estuvo 70% involucrada, tratando de impedir que Eduardo Vásquez, uno de nuestros candidatos y quien la sepultó en las elecciones pasadas, llegara a la presidencia. Y entre ella y sus aliados PRD, lo boicotearon.

¿Cuántos diputados de CD responden a Yanibel?

Solo uno: Carrasquilla. Cohen y Afú responden a Mulino, y en esta vuelta cinco se fueron con el bloque opositor.

¿Qué mensaje hubiera mandado que Shirley Castañedas hubiera ganado la presidencia de la Asamblea?

Una abogada de narcos y de un expresidente prófugo, presidiendo el órgano del Estado que juzga a los magistrados. Un abierto conflicto de interés que atentaría contra el régimen democrático.

¿Quién perdió, además de ella?

Martinelli y sus secuaces, y los emisarios del presidente, que se comprometieron con él a conseguir los votos.

¿Qué consecuencias vamos a ver por la derrota de Shirley?

Asfixia económica del Ejecutivo, probablemente otra auditoría de Contraloría, y otros pases de factura. Y, por el lado de Martinelli, estancar proyectos y ataques en redes.

¿Quiénes se comprometieron a votar por Herrera y al final votaron por Shirley?

Manuel Cohen, Osman Gómez, Isaac Mosquera y Manuel Cheng.

¿Manuel Cheng no dijo que se iba de la reunión con ustedes porque tenía fiebre?

Si, y a la media hora apareció en una foto con Shirley.

¿Cómo nos deja esto frente al mundo?

Los embajadores se fueron sabiendo lo que pasaba. Además, Mulino acaba de pedir que nos saquen de las listas. ¿Y casi queda presidiendo la Asamblea la abogada del lavador al que él mismo le firmó un salvoconducto para que huyera de la justicia?

¿Por qué postularon a Jorge Herrera y no a Tuto Palacios o a Eduardo Vásquez, que eran los candidatos de Vamos?

Debía ser una figura de consenso. Madurez política.

¿Cómo podría hacer un cambio Herrera, un político tradicional tan cuestionable?

Es que de esos temas no se habló. Él se comprometió a cumplir con el plan que le pusimos sobre la mesa. Si eso se cumple, estaremos satisfechos.

¿Él responde a Varela?

No. Los panameñistas y los CD tienen autonomía de decisión por la crisis que hay en la directiva de esos partidos.

¿Quién contactó a los partidos para esa alianza?

Fueron varias voces. Yo solo fui un eslabón en esa cadena. Pero fueron 37 protagonistas. 37 votos que no costaron plata. Eso es histórico.

¿Quiénes fueron los principales obstáculos?

Los emisarios que le llevaban al presidente información falsa, como que Eduardo era allegado a Benicio, que Varela encabezaba la negociación...

PRD: ¿arrastrados o estratégicos?

Arrastrados y oportunistas. Siguen siendo la misma de la Asamblea. Han sido aliados del gobierno desde el día 1. Y, si hay alguien que le conviene revolver esa Asamblea, es a ellos, porque es a ellos a quienes le van a quitar los nombramientos, prebendas y contratos.

Blanco es símbolo de pureza. ¿De qué color deberían vestirse los diputados el 1 de julio?

Los pro Shirley, de negro. Los demás seguimos del lado de la luz. Hay que echar a lavar la ropa.

¿Cuál fue el acuerdo para la presidencia de las comisiones?

Eso no se puso sobre la mesa.

¿‘Madurez política’?

Sí, tratando de acabar con la práctica de repartirse las comisiones como si fueran un pedazo de carne.

¿Acaso no acordaron que les darían la presidencia de Credenciales y de Gobierno?

Eso que dices se conversó, sí, pero el aspecto principal de la negociación fue derrotar la impunidad.

Entonces no les molestará si no les dan la presidencia de comisiones claves…

Confiamos en que la distribución será equitativa.

¿Confiar? ¿Esa palabra aplica en política?

Prefiero confiar.

Y usted le exigió a su nueva bancada que quería seguir en Presupuesto… ¿o no?

Ja, ja. Eso no se ha conversado.

¿Es conveniente revisar la ley 462?

Toda norma es perfectible. Pero la derogación irresponsable, no.

¿Es beneficioso que la apertura de la mina no pase por la Asamblea?

No. Es indispensable que pase por la Asamblea.

¿Por qué se unió a la bancada de Moca, si decía que Lombana hacía oposición cariñosa?

No me uní a la bancada de Moca. Estamos conformando una nueva bancada con libertad de pensamiento.

¿Quién no tenía libertad de pensamiento? ¿Ellos o usted?

Yo.

Entonces sí se unió a la bancada de Moca…

No, porque ellos no eran bancada, ja, ja.

¿Y por qué quiso cambiarle el nombre al grupo?

La idea de que no se llamara Moca no fue mía. En el anuncio de la bancada terminamos todos con esa frase… y caló.

¿Por qué nadie saltó con usted, si esa era la idea con Manuel Cheng, por ejemplo?

Por temor a las críticas. Redactamos una carta juntos para salirnos de Vamos y conformar una nueva bancada de gente decente con los de Moca. Al final se unió a la bancada mixta, con la que no comparte ningún principio ideológico.

Entonces, ¿Por qué se les unió?

Habría que preguntarle a Pepe Muñoz.

¿Hasta dónde llega su relación con Moca?

No tengo más relación que con los tres diputados.

¿Competiría en unas primarias contra Lombana?

Estoy concentrado en que como nueva bancada nos vaya bien.

Pero tiene aspiraciones presidenciales… ¿o ya no?

Sí, algún día.

Después de correr como alcalde…

Dependerá de lo que quieran los ciudadanos y lo que me digan las mediciones.

¿Su intento de reelección en la Asamblea es un no rotundo o…?

No. No lo descarto.

Si hoy se repitieran las elecciones, ¿Vamos sacaría más o menos votos?

Depende del circuito. Yo sacaría más.

¿Qué pasaría con Vamos sin el liderazgo de Juan Diego?

No rendición de cuentas, desvío del proyecto político, complejidad en las negociaciones… pero por el otro lado, el desarrollo de la autonomía de los liderazgos. Una independencia un poco más rebelde.

Su relación con Juan Diego hoy.

Cordial.

Su relación con Walkiria después del incidente del panty rojo.

Le pedí disculpas por las declaraciones que hice después de eso.

Que era ficha de Benicio, dijo. ¿Lo piensa?

Respeto su posición ideológica.

¿Cuál es?

Desconozco.

¿Cuál es su problema con Kathleen Levy?

Cada cierto tiempo trata de provocarme, pero no voy a caer.

Usted también jugó sucio publicando un video personal de ella…

Una página lo publicó y yo lo compartí. Entonces yo me pregunto si la violencia de género es solo contra la mujer política. No.

Ya se le pegó la mala maña de no responder…

Ja, ja. He aprendido de diplomacia. No siempre hay que atacar.

Hoy, ¿cuántos diputados diría que están por el país, cuántos por la politiquería y cuántos por agradar en las redes sociales?

La mayoría por buscar aplausos en redes.

¿Se incluye? Porque fama de taquillero sí tiene…

Desde hace meses dejé de leer comentarios, y eso me hace más feliz.

En la primera quincena como diputado estrenó la última Prado. ¿De dónde salió la plata para eso?

Cuando entré, mi carro se dañó. Coticé el alquiler y me recomendaron hacer un leasing, porque para comprarla no me daba.

¿Por qué, de la noche a la mañana, dejó de criticar a Mayer Mizrachi?

Tanto a él como a Lucy les decidí dar un primer año de gracia, para que no me siguieran diciendo que por mí no podían avanzar.

¿No que no le importaban lo que decían los demás?

Sí, pero esa tarea deberían hacerla los representantes de corregimiento, no yo.

Tras un año de gobierno, lo más positivo que ha hecho el gobierno.

Enfrentar la crisis del Seguro Social.

Lo más negativo.

El nombramiento de allegados y familiares en el cuerpo diplomático.

Los escándalos que no podemos olvidar de este primer año.

Las laptops de Lucy, la contratación de internet con costos excesivos, el desastre de la elaboración del presupuesto, los tres nombramientos del Ifarhu…

Mulino dijo que llegó a acabar con los chanchullos. ¿Ya no hay empresas mimadas?

Claro que sí. Mas de $240 millones en contratos directos a empresas allegadas al ministro Andrade. Meco, Bagatrac, Cusa, Asfaltos Panameños…

¿Cómo lo haría Nilo Murillo en el Mida?

Le iría mejor si se quedara haciendo ferias… pero con transparencia y rindiendo cuentas.

¿A qué no le prestamos la debida atención?

A los notarios. Recogen más de $100 mil al mes en efectivo y le dan una tajada a su padrino. Y los consulados marítimos, otra forma de enriquecerse con recursos estatales: $112 millones generados el año pasado... ¿Dónde están?

Cinco personajes del gobierno pasado que deberían estar subiendo y bajando escaleras.

Gaby y Nito, pero se refugian en la cueva, y Gerardo Solís, que ya debería estar en detención preventiva.

¿Qué le ha sorprendido de la política?

Yo pensé que los esquemas de chantaje y corrupción eran más complejos… son más como “vota así o boto al que te nombré”. Sencillos… y burdos.

Perfil

Periodista con maestría en Docencia Superior, diputado en el 8-6 y periodista. Ha trabajado en SerTV, El Siglo, Metro Libre, TVN y NexTV.