Betserai Richards forma nueva bancada junto con diputados de Moca

El diputado Betserai Richards, junto con los diputados del Movimiento Otro Camino (Moca), anunciaron la conformación de una nueva bancada legislativa, a escasos 15 días de la instalación del segundo período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, el próximo martes 1 de julio.

La nueva facción está integrada por el diputado independiente Betserai Richards, y los diputados de Moca, Ernesto Cedeño, José Pérez Barboni y Grace Hernández, quienes afirmaron que esta alianza busca “la unidad y los acuerdos necesarios para resolver los problemas que el país demanda”.

“Tenemos la convicción de que este paso nos acerca a lo que los panameños esperan de sus miembros en la Asamblea Nacional: fiscalización, transparencia y leyes que trabajen por un mejor país”, expresó el diputado Barboni en el video publicado en sus redes sociales en colaboración con Richards, la mañana de este lunes 16 de junio.

Ricardo Lombana, presidente del colectivo, no se ha pronunciado al respecto.

En entrevista con La Prensa el 3 de junio, Richards insistió en que, creía en la posibilidad de construir una nueva facción parlamentaria junto a colegas independientes. “Yo creo que si eso lo podemos lograr en algún momento, pudiésemos crear una nueva facción parlamentaria”.

“De aquí al 1 de julio hará falta conversar y establecer los puentes con aquellos colegas con los que pensamos de forma similar y con quienes podemos hacer nuevos equipos parlamentarios”, agregó en su momento.

Un día antes, el 2 de junio, en un comunicado Richards había anunciado su salida definitiva de la Coalición Vamos, grupo que lo acogió desde el 1 de julio de 2024, cuando se instaló el primer periodo legislativo.

Su decisión, explicó, respondía al deseo de mantener una “independencia plena” y actuar “sin ataduras, lineamientos o agendas particulares”, motivado, según dijo, por el compromiso de velar únicamente por los intereses de la ciudadanía.

Los primeros desacuerdos entre el diputado y Vamos se evidenciaron en enero pasado, cuando Richards cuestionó los liderazgos internos de Vamos y la existencia de subgrupos y bandos en la bancada.

Luego en marzo, durante el debate sobre las reformas a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS), el malestar se avivó. Durante una reunión de bancada, Richards discutió de forma acalorada con sus colegas Walkiria Chandler, Alexandra Brenes y Yamirelis Chong. La reunión terminó entre gritos y reclamos.

La bancada decidió vetar tanto a Richards como a Chandler de las reuniones y, a la vez, activó un proceso disciplinario contra ambos a través de su comité de ética. Aunque inicialmente la medida quedó en pausa, el proceso se reactivó, alimentando el malestar acumulado de Richards. Este último hecho lo empujó a tomar la decisión final, de acuerdo a fuentes del Legislativo.

Pero Richards también se molestó por la forma como reaccionaron en Vamos a raíz de que él firmó una carta en la que le pedía un diálogo al presidente José Raúl Mulino, en medio de las tensiones y protestas por la Ley 462 que reformó el sistema de jubilaciones del país.

“Hubo molestia dentro de la bancada por la firma de ese documento, (...) es un documento que no es algo en detrimento del país, no le hace daño, no es algo ilegal, no habría por qué existiera esta molestia”, explicó.

A ello se sumaron las críticas y regaños que recibió en su bancada porque en abril pasado asistió a un almuerzo convocado por el presidente José Raúl Mulino en el Club Campestre El Bramadero, en Penonomé, Coclé.