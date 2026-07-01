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    Bloise advierte que peleará su espacio en la Comisión de Educación frente a acuerdos de bancadas

    El diputado independiente de la coalición Vamos aseguró que, aunque la oposición perdió la directiva de la Asamblea, se mantendrá firme en la fiscalización del sector educativo y en la búsqueda de consensos opositores.

    Martha Vanessa Concepción
    Bloise advierte que peleará su espacio en la Comisión de Educación frente a acuerdos de bancadas
    Diputado Jorge Bloise. LP /Alexander Arosemena

    El diputado Jorge Bloise, miembro de la bancada independiente Vamos, manifestó este miércoles 1 de junio, su firme aspiración de volver a integrar la Comisión de Educación, Cultura y Deportes.

    El legislador enfatizó que su principal motivación para continuar en dicha instancia es concluir el proceso de reforma integral del sistema educativo del país.

    “En política uno siempre debe aspirar, y yo claro que aspiraría a continuar el trabajo de la Comisión de Educación, a terminar el trabajo de la reforma educativa que para mí es muy importante”, afirmó Bloise.

    Bloise advierte que peleará su espacio en la Comisión de Educación frente a acuerdos de bancadas
    Diputado Jorge Bloise. LP /Gabriel Rodríguez

    Detalló que el Órgano Legislativo cumplió con su parte al presentar el Proyecto de Ley 617, el cual busca reformar de manera integral la estructura de la educación pública nacional, una tarea que quedó pendiente por parte del Ejecutivo.

    El plan de contingencia para las comisiones de trabajo

    Luego de que la nómina opositora que postuló a Grace Hernández para la presidencia de la Asamblea Nacional no logró imponerse ante las fuerzas oficialistas, Bloise fue claro en que la lucha se trasladará inmediatamente a la conformación de las 15 comisiones permanentes de la Asamblea.

    Aunque el diputado independiente admitió la alta probabilidad de que la directiva entrante ya tenga preacordados los liderazgos de dichos organismos, advirtió que la oposición no cederá sus espacios fácilmente.

    Bloise enfatizó que, de ser necesario, recurrirán a la votación interna y a la cohesión de su bloque para garantizar una representación proporcional que les permita auditar los proyectos de ley, especialmente en la cartera educativa.

    Martha Vanessa Concepción

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