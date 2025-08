¿Boicot desde el oficialismo? Cuatro diputados se ausentan de instalación de comisión: estaban en el Meduca

Cuatro diputados que integran la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional no asistieron a la instalación de dicha instancia legislativa este martes 5 de agosto; en su lugar, optaron por acudir a una reunión en la sede del Ministerio de Educación (Meduca).

Se trata de los diputados Osman Gómez, de la bancada Mixta; Lilia Batista y Yuzaida Marín, del oficialista Realizando Metas; y Nixon Andrade, del PRD.

¿Se trató de un boicot? “¿No que no se iban a meter? Ayer se metieron con Ricky Fábrega para incidir en la elección de Credenciales, y hoy, descarada e innegablemente, en la elección de la directiva de Educación”, denunció a través de su cuenta en la red social X.

A su juicio, el país atraviesa un mal momento porque el Ejecutivo, en lugar de poner orden en sus instituciones, “está más preocupado en que sus diputados amigos queden en la buena.”.

Se intentó obtener una versión oficial del Ministerio de Educación, pero hasta el momento no han respondido.

Por su parte, el diputado oficialista Luis Eduardo Camacho alegó que los diputados ausentes no fueron notificados a tiempo sobre la reunión de instalación. Pero el presidente del legislativo, Jorge Herrera, le respondió que lunes fueron informados que desde este martes comenzarían con el proceso, luego de un mes de negociaciones y pulseo para la integración de la comisiones.

Pese a la ausencia de los cuatro diputados, la Comisión de Educación se instaló con la presencia de cinco comisionados, quienes procedieron a elegir a Jorge Bloise, de la bancada Vamos, como presidente.

Bloise se refirió a la polémica. Dijo que, horas antes de la sesión, vio imágenes de los diputados llegando a la sede del Meduca. “No estuve allí. Para mí, esto es lamentable”, comentó.

Sin embargo, aclaró que el asunto ya no es prioritario, ya que se logró instalar la comisión y su directiva. Como vicepresidente fue electo el diputado Gertrudis Rodríguez, y como secretaria, Grace Hernández.

“Lo importante es que estuvo la mayoría. De esta forma se envía un mensaje al país de que, como comisionados, tenemos la voluntad de impulsar una agenda legislativa”, expresó Bloise.

¿Boicot en la instalación de la Comisión de Educación? El diputado Jorge Bloise, de Vamos, habla sobre el tema. Fue electo presidente de dicha instancia pese a la ausencia de cuatro diputados. Video: Isaac Ortega pic.twitter.com/PxKHIqugoO — La Prensa Panamá (@prensacom) August 5, 2025

Reveló que, al iniciar la sesión, esperaron unos 20 minutos para que llegaran los diputados ausentes, pero nunca aparecieron.

Casi una hora después, durante el período de incidencias, reapareció la diputada Lilia Batista. No se refirió a su visita al Meduca, pero felicitó a su colega Bloise y sostuvo que la comisión no debe limitarse a señalar deficiencias del sector educativo, sino también “ser parte de la solución. No solo es criticar. El Gobierno está haciendo lo mejor”.