Bolivia tramita el asilo político a Saúl Méndez y garantiza que ‘no’ será devuelto si su vida está en riesgo

El Gobierno de Bolivia confirmó que recibió formalmente la solicitud de asilo presentada por Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), ante su embajada en Panamá.

Así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano mediante un comunicado oficial emitido este viernes 23 de mayo.

Según el documento, la solicitud se encuentra en manos de la instancia competente en Bolivia y será tramitada conforme a los procedimientos establecidos por la normativa vigente.

Aunque no se ha tomado una decisión definitiva, el Gobierno boliviano subrayó que las relaciones internacionales en materia de refugio y asilo están plenamente vigentes entre ambos países, y reiteró su compromiso con el principio de no devolución. Es decir, no enviará a un solicitante a un territorio donde su vida, libertad o integridad puedan estar en riesgo.

La nota también señala que la Cancillería de Bolivia ya notificó oficialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá sobre la solicitud. Asimismo, el Estado boliviano aseguró que garantizará el respeto a los derechos humanos de Méndez, en el marco de sus compromisos internacionales.

Finalmente, Bolivia reafirmó las buenas relaciones diplomáticas que mantiene con Panamá, “basadas en el respeto mutuo, la cooperación y el cumplimiento del derecho internacional”.

Así fue

Saúl Méndez se refugió en la embajada de Bolivia en Panamá en la madrugada del pasado miércoles 21 de mayo. Saltó la cerca, tocó la puerta y entregó una nota al encargado de negocios de la sede diplomática Carlos Javier Suárez Cornejo.

Ese mismo día, la Fiscalía Segunda contra la Delicuencia Organizada giró ordenes de aprehensión contra los dirigentes Méndez, y otro grupo de dirigentes del Suntracs, entre los que se cuenta Genaro López, exsecretario general del organismo.

En esa lista también está Erasmo Cerrud, miembro de la cúpula del Suntracs. El pasado jueves en la noche, la Policía Nacional lanzó una alerta a través de sus redes sociales para informar que busca a Cerrud.

López se entregó el pasado jueves ante la fiscalía y luego fue trasladado a una celda temporal de la Dirección de Investigación Judicial en Ancón, en espera de una audiencia de garantías. Hasta el momento de redactar esta noticia no se había informado sobre la fecha de la diligencia.

El caso

De acuerdo con un comunicado de la fiscalía, se les investiga por una querella que en 2022 presentaron extrabajadores de un proyecto de construcción ubicado en la isla de Bastimentos, provincia de Bocas del Toro, quienes se encontraban afiliados al Suntracs.

Desde el pasado 28 de abril, el Suntracs decretó una huelga indefinida en el sector construcción. Sin embargo, este paro ha perdido fuerza en los últimos días. Alineado con gremios docentes y otras organizaciones, el sindicato exige la derogación de la Ley 462, que reformó el sistema de pensiones; rechaza un acuerdo de seguridad con Estados Unidos argumentado que lesiona la soberanía, y se opone tanto a la minería como a la construcción de un embalse en Río Indio, destinado a abastecer de agua al Canal de Panamá.