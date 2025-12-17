Bomberos recibirán bono navideño de $200

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional dio luz verde a un traslado de partida por $385,200 al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, que usará los fondos para otorgar un bono de $200 a los 1,926 funcionarios de la entidad.

El director de la institución, Víctor Raúl Álvarez, explicó que se trata de una “gratificación” que busca reconocer el esfuerzo de un personal que realiza tareas de alto riesgo, incluyendo la exposición a agentes químicos y una sobrecarga laboral constante. A pesar de la aprobación de esta gratificación, la medida ha generado dudas sobre las condiciones generales de trabajo en el Cuerpo de Bomberos, que sigue enfrentando la falta de equipos y recursos adecuados.

Víctor Raúl Alvarez, director del Cuerpo de Bomberos. Foto: Captura de pantalla TVL

De acuerdo con la información proporcionada por Álvarez, los fondos para el bono saldrán de los saldos disponibles del presupuesto de funcionamiento de la entidad. En total, serán 1,425 bomberos operativos y 537 administrativos los que recibirán la gratificación

Al 30 de noviembre de 2025, el presupuesto modificado de la institución era de $85,638,354, de los cuales ya se habían ejecutado $67,057,124, lo que equivale al 74% del presupuesto total.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Panamá. Foto ilustrativa/Archivo

La diputada Janine Prado, de la bancada independiente Vamos, si bien reconoció la importancia de la labor de los bomberos, resaltó la necesidad de que la institución cuente con los implementos necesarios para garantizar la seguridad y eficiencia en su trabajo diario.

A pesar del avance en la ejecución de su presupuesto, el Cuerpo de Bomberos enfrenta críticas por la falta de infraestructura adecuada y de financiamiento a largo plazo, particularmente en áreas como la renovación de equipos, protección contra riesgos laborales y la capacitación constante del personal.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá fue creado por la Ley No. 7 de 7 de mayo de 1982, que establece sus funciones, competencias y organización. Esta norma le otorga a la entidad la responsabilidad de proteger a la población de emergencias relacionadas con incendios, desastres naturales.

La disposición legal también regula sus labores operativas y administrativas. Según esta normativa, los bomberos tienen derecho a recibir una compensación económica por su trabajo, así como a una dotación adecuada de equipos y recursos. Sin embargo, la institución ha enfrentado desafíos persistentes, como la falta de renovación de equipos y la sobrecarga de trabajo, que siguen siendo temas de discusión.

Otros traslados

Durante la misma sesión, la Comisión de Presupuesto aprobó varios traslados de partidas a otras entidades del Estado. Entre los más destacados figuran $2.8 millones que sustentó el Ministerio de Obras Públicas (MOP), para cubrir deudas con empresas que alquilan equipo pesado para los proyectos de infraestructura en varias regiones del país.

Sin embargo, el ministro José Luis Andrade no asistió a la comisión, en su lugar envió al viceministro Iván De Ycaza.

Además, se aprobó un traslado de fondos a la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. para cubrir deudas con empresas proveedoras de servicios.