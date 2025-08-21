Bono de jubilados no llega a la Comisión de Presupuesto, pese a la comparecencia del MEF y CSS

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A pesar de que la Caja de Seguro Social (CSS) acudió este jueves 21 de agosto a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para tramitar traslados de partida por un total de $6.3 millones, el bono para jubilados no está contemplado dentro de ese monto.

El director general de la CSS, Dino Mon, explicó que la institución ya gestionó ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la petición de otra partida para la transferencia de recursos necesarios para cumplir con el pago a jubilados, pero que este no se ha efectuado.

“Nosotros somos solo un puente”, señaló Mon durante la sesión, al recalcar que la CSS únicamente actúa como pagadora del bono, pero los fondos deben ser provistos por el MEF.

Según el funcionario, la solicitud fue presentada desde abril para garantizar el bono de $50, correspondiente al mes de agosto, en cumplimiento de la legislación vigente.

El beneficio se enmarca en el Programa de Beneficios Permanentes creado mediante la Ley 438 del 14 de junio de 2024, que establece tres pagos anuales a los pensionados y jubilados: $50 en abril, $50 en agosto y $40 en diciembre.

Mon advirtió que, hasta la fecha, el MEF no ha realizado el traslado de recursos, que ascendería a unos $44 millones.

El diputado Javier Sucre, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), cuestionó al director de la CSS y también señaló que pidió explicaciones al MEF, sin obtener respuesta oportuna.

Por otro lado, entre los traslados solicitados este jueves por la CSS se incluye una partida para la compra de insumos médicos. Mon destacó que este año se ha alcanzado un récord de más de 50,000 cirugías realizadas, lo que genera la necesidad de reforzar el abastecimiento en hospitales.