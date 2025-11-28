Boquete inicia actos protocolares del 28 de noviembre bajo llovizna y gran asistencia oficial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino; el alcalde de Boquete, Eduardo Rodríguez; y el ministro de la Presidencia como abanderado, dieron inicio este viernes 28 de noviembre los actos protocolares en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.

A pesar de la persistente llovizna que caía sobre esta reconocida zona turística, la ceremonia se desarrolló con un profundo sentido de solemnidad. Bajo paraguas y entre el murmullo de la lluvia, autoridades y visitantes se reunieron para rendir honor a la patria, convirtiendo a Boquete en uno de los epicentros de las celebraciones nacionales.

El alcalde de Boquete agradeció la presencia del Gabinete durante los actos oficiales y destacó la magnitud del desfile programado para este día, en el que participarán más de 50 delegaciones y alrededor de 25 bandas independientes.

Según explicó, la organización de este evento refleja el compromiso de la comunidad y de las instituciones por fortalecer las tradiciones cívicas del distrito, especialmente en una fecha que convoca a residentes y visitantes por igual.

Durante su intervención, el alcalde también abordó los principales desafíos que enfrenta Boquete, un destino turístico en constante crecimiento.

Señaló que las prioridades de la actual administración se centran en proyectos viales y pluviales, así como en la gestión del desarrollo turístico, cuyo avance exige planificación y soluciones sostenibles.

Enfatizó que atender estas necesidades será clave para garantizar un crecimiento ordenado y mejorar la calidad de vida de quienes habitan y visitan el distrito.

Información en desarrollo...