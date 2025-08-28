Brasil suscribirá Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Brasil anunció su adhesión al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá este jueves 28 de agosto. En una conferencia conjunta con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo el anuncio.

El mandatario brasileño complementó su anuncio señalando que “Brasil apoya integralmente la soberanía de Panamá [y] el Canal conquistado tras décadas de lucha”.

Al tiempo, dijo que Panamá “administra el corredor marítimo con eficiencia y respeto a la neutralidad”.

Mulino agradeció el apoyo de Lula y ambos coincidieron en la necesidad de mayor cooperación bilateral y regional en Latinoamérica, así como mostraron preocupación por el agravamiento de las tensiones políticas globales, informó luego la Presidencia panameña.

El presidente brasileño es el primer mandatario de una de las potencias económicas globales en manifestar su apoyo a la soberanía panameña en una conferencia conjunta.

En el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo brasileño, también se acordó la firma de un Memorándum de Entendimiento entre la Autoridad del Canal de Panamá y el Ministerio de Puertos y Aeropuertos brasileño.

Consecuentemente, la presidencia panameña anunció que se trata de una alianza de cooperación para promover el intercambio de información y experiencias relevantes sobre los puertos y su gestión. También posibilitaría la transferencia de información sobre el funcionamiento del Canal de Panamá y otras oportunidades para el comercio exterior.

Cambio de ritmo a Washington

Desde diciembre de 2024, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido contra el Canal de Panamá, señalando que “opera bajo la influencia de China”. El discurso lo ha continuado su embajador en Panamá, Kevin Marino Cabrera.

No obstante, Trump ha provocado preocupación en otros países de la región, y Brasil es uno de ellos.

Tras un anuncio desde Washington de imponer aranceles del 50% a Brasil, Da Silva se mostró frontal ante Trump en medios de comunicación, exigiendo respeto al inquilino de la Casa Blanca.

“Un presidente no puede humillarse por otro presidente. Respeto a todos y exijo respeto hacia mí”, dijo el brasileño en declaraciones a la agencia Reuters el pasado 6 de agosto.

En la declaración conjunta de Lula y Mulino este 28 de agosto, el mandatario brasileño insistió en la “independencia”, un mensaje que dirigió refiriéndose Panamá, pero también a la región.