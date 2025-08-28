Panamá, 28 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ANUNCIO

    Brasil suscribirá Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá

    Mario De Gracia
    Brasil suscribirá Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá
    Tránsito de embarcaciones por el Canal ampliado. Cortesía ACP

    Brasil anunció su adhesión al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá este jueves 28 de agosto. En una conferencia conjunta con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo el anuncio.

    +info

    Reunión entre Mulino y Lula da Silva: Memorándum con el Canal de Panamá, comercio y negocios

    El mandatario brasileño complementó su anuncio señalando que “Brasil apoya integralmente la soberanía de Panamá [y] el Canal conquistado tras décadas de lucha”.

    Al tiempo, dijo que Panamá “administra el corredor marítimo con eficiencia y respeto a la neutralidad”.

    Mulino agradeció el apoyo de Lula y ambos coincidieron en la necesidad de mayor cooperación bilateral y regional en Latinoamérica, así como mostraron preocupación por el agravamiento de las tensiones políticas globales, informó luego la Presidencia panameña.

    Brasil suscribirá Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá
    Presidente José Raúl Mulino y su homólogo brasileño Luis Inacio Lula Da Silva.

    El presidente brasileño es el primer mandatario de una de las potencias económicas globales en manifestar su apoyo a la soberanía panameña en una conferencia conjunta.

    En el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo brasileño, también se acordó la firma de un Memorándum de Entendimiento entre la Autoridad del Canal de Panamá y el Ministerio de Puertos y Aeropuertos brasileño.

    Consecuentemente, la presidencia panameña anunció que se trata de una alianza de cooperación para promover el intercambio de información y experiencias relevantes sobre los puertos y su gestión. También posibilitaría la transferencia de información sobre el funcionamiento del Canal de Panamá y otras oportunidades para el comercio exterior.

    Cambio de ritmo a Washington

    Desde diciembre de 2024, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido contra el Canal de Panamá, señalando que “opera bajo la influencia de China”. El discurso lo ha continuado su embajador en Panamá, Kevin Marino Cabrera.

    No obstante, Trump ha provocado preocupación en otros países de la región, y Brasil es uno de ellos.

    Tras un anuncio desde Washington de imponer aranceles del 50% a Brasil, Da Silva se mostró frontal ante Trump en medios de comunicación, exigiendo respeto al inquilino de la Casa Blanca.

    “Un presidente no puede humillarse por otro presidente. Respeto a todos y exijo respeto hacia mí”, dijo el brasileño en declaraciones a la agencia Reuters el pasado 6 de agosto.

    En la declaración conjunta de Lula y Mulino este 28 de agosto, el mandatario brasileño insistió en la “independencia”, un mensaje que dirigió refiriéndose Panamá, pero también a la región.

    Mario De Gracia

    Periodista sección política

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados podrían recibir el pago del bono en las próximas 48 horas. Leer más
    • Todo lo que necesitas saber sobre las agroferias del IMA para este miércoles 27 de agosto: horarios y puntos de venta. Leer más
    • Luis Oliva y Budy Attie son aprehendidos en operativos de la Policía y el Ministerio Público. Leer más
    • Limpian la escultura del Cristo del Abismo en las profundidades del mar italiano. Leer más
    • Estos son los puntos de venta de las Agroferias del IMA para este jueves 28 de agosto. Leer más
    • Desmantelan red que movió $7.1 millones mediante una cadena de salones de belleza. Leer más
    • Quienes ganan menos de $800 dependen de la tarjeta para subsistir: Superintendencia de Bancos. Leer más