Panamá, 22 de marzo del 2026

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    Política, influencia y encuentros

    Cabalgata en David y dos bodas: así se movió el poder en Panamá en 72 horas

    La cabalgata en David y dos bodas de alto perfil reunieron a figuras políticas y empresariales en un fin de semana que dejó ver cómo se mueve el poder en Panamá.

    Eliana Morales Gil
    Cabalgata en David y dos bodas: así se movió el poder en Panamá en 72 horas
    Alberto Jurado, abanderado de la cabalgata de David. Gabriel Silva y Spphia Nandwani. Kevin Marino Cabrera y Andrea Altamirano.

    Un empresario vinculado a un caso de corrupción como abanderado de la cabalgata más importante de Chiriquí. Dos bodas que reunieron, en distintos escenarios, a figuras de la política y el gobierno.

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    Así transcurrió la escena nacional este fin de semana en Panamá, donde la política se mueve con igual soltura en lo público y en lo privado.

    David: cuando la fiesta y la memoria chocan

    El abanderado de la cabalgata en honor a San José, patrono de David, fue Alberto Jurado, empresario dueño de la constructora Bagatrac, una de las sociedades implicadas en el esquema de corrupción del caso Blue Apple.

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    De Izq a Der: Alberto Jurado, dueño de la constructora Bagatrac y Joaquín De León, alcalde de David, Chiriquí. Foto: Tomada de Instagram

    La misma compañía acumuló decenas de millones de dólares en contratos durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024). Jurado admitió haber pagado más de $3 millones en coimas a funcionarios del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) a cambio de millonarios contratos de obra pública.

    Con sombrero, lentes oscuros y camisa vaquera, Jurado, conocido como Beto Bagatrac, recorrió el desfile hombro a hombro con el alcalde de David, el panameñista Joaquín De León.

    Saludos, sonrisas y fotos: los dos asumieron sin titubeos su rol de anfitriones.

    El PRD se toma la tarima

    En la tarima principal, más rostros conocidos. El presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y diputado bocatoreño Benicio Robinson, amigo cercano de Jurado.

    No en vano, Bagatrac le construyó una mansión en Boquete durante la administración perredista. En la tarima estelar también estaba su copartidario el diputado Raúl Pineda, quien acaba de impulsar una ley para prevenir la ludopatía, pero que hasta hace pocos años impulsaba el negocio de los juegos.

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    Raúl Pineda, diputado del PRD. Foto: Cortesía

    Otro convocado fue el exalcalde de Panamá José Luis Fábrega, quien estrena puesto en el Comité Ejecutivo Nacional del PRD. En ese grupo también se vio a la exministra de Vivienda Inés Samudio.

    En primera fila, Jesenka Espinosa, alcaldesa de Boquerón y pareja de Jurado. Se completa el cuadro familiar.

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    De Izq a Der: José Luis Fábrega, Mario Barleta, Benicio Robinson, Jesenka Espinosa. Foto. Tomada de Instagram

    Pegado al grupo, el empresario publicitario Mario Barletta, donante de Robinson y beneficiario de múltiples contratos de publicidad durante el gobierno de Cortizo.

    Vamos en la cabalgata

    Vamos también pisó el asfalto de David. El exdiputado y líder del grupo Juan Diego Vásquez, que ya tiene marcado en el calendario su regreso a la Asamblea (2029), fue uno de los más visibles.

    Lo acompañaron los diputados Augusto Tuto Palacios, Jhonathan Vega, Jorge González, Jorge Bloise, Roberto Zúñiga, Janine Prado y Luis Duque, junto a los directivos Javier Yap Endara y Gabriel Silva.

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    De Izq a Der: Janine Prado, Juan Diego Vásquez, Roberto Zúñiga y Augusto Tuto Palacios. Foto: tomada de Instagram

    A tiro de sombrero, el diputado del Movimiento Otro Camino (Moca), José Pérez Barboni, presidente de la Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal.

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    De Izq a Der: Jorge Bloise, José Pérez Barboni, Augusto Tuto Palacios y Juan Diego Vásquez. Foto: Tomada de Instragram

    Excandidatos presidenciales en acción

    En toldas aparte, dos excandidatos presidenciales. Ricardo Lombana, líder de Moca, y político que ya anunció que volverá al ruedo en 2029.

    Martín Torrijos, presidente de Panamá entre 2004 y 2009, quien en medio de los comicios de 2024, en plena carrera presidencial abandonó el partido que su padre, Omar Torrijos, inspiró, y ahora contempla fundar su propio movimiento.

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    Martín Torrijos en la cabalgata de David. Foto: Tomada de Instragam

    En las calles, el desfile siguió su curso: familias apostadas en las aceras, celulares en alto, la celebración avanzó sin sorpresas.

    Dos bodas: una en Chiriquí, otra en la capital

    El poder bailó este fin de semana con corbata y con traje de novia. Los mismos miembros de Vamos que estuvieron en David cruzaron el sábado a Boquete para brindar por la boda del exdiputado Gabriel Silva con Sophia Nandwani, bajo la mirada del volcán Barú.

    Silva, diputado en el quinquenio 2019-2024, forma hoy parte del equipo consejero de la bancada más grande del poder Legislativo.

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    Sophia Nandwani y Gabriel Silva. Foto: Tomada de Instragam

    Hasta ahora, los miembros del gobierno habían brillado por su ausencia en estas celebraciones. El sábado, eso cambió.

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    La boda de Gabriel Silva y Sophia. Foto: Tomada de Instagram.

    Mientras Boquete vivía su fiesta, en La Cresta, en el corazón de la capital, otro acontecimiento acaparaba la noche: el casamiento del embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, con la panameña Andrea Altamirano Duque.

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    Kevin Marino Cabrera, Sandra Sandoval y Andrea Altamirano Duque. Foto: Tomada de redes sociales

    Ahí sí aparecieron los rostros del Ejecutivo. El propio presidente José Raúl Mulino se dejó capturar en las fotos de varios invitados. También estaban el ministro de Seguridad Pública Frank Ábrego, el alcalde capitalino Mayer Mizrachi y el contralor Anel Flores, entre otros.

    El poder local convivió con figuras del Partido Republicano estadounidense. Entre los invitados, la congresista por Florida María Elvira Salazar y José Félix Díaz, legislador cubanoamericano de la Cámara de Representantes de Florida y cercano al entorno de Donald Trump.

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    José Raúl Mulino, presidente de Panamá; y José Félix Díaz, miembro de la Cámara de Representantes del estado de Florida. Foto: Tomada de Instagram

    La noche la amenizaron Samy y Sandra Sandoval, Los Rabanes y la murga Perla Negra de Calle Abajo de Las Tablas.

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    José Felix Díaz, Kevin Cabrera y Andrea Altamirano. Foto: Tomada de Instragam

    El 28 de abril se cumplirá un año del arribo de Cabrera a Panamá. Llegó en medio de la tormenta: por aquellos días el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistía en retomar el control del Canal con el argumento de que China maneja su operación.

    Un año después, mucha agua ha pasado bajo los puentes del istmo, y Cabrera se casó con una panameña.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

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