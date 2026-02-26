Cae en Tocumen mujer vinculada al robo de $60 mil en joyería de Albrook Mall

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Intentaba ingresar a Panamá pero fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Se trata de una mujer de nacionalidad ecuatoriana, a quien las autoridades judiciales del país acusan de hurtar 60 mil dólares en una joyería ubicada en el centro comercial Albrook Mall.

De acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional, la detenida, quien ya tenía una orden de aprehensión pendiente, está vinculada al robo ocurrido el 10 de julio de 2025, cuando presuntamente sustrajo 88 anillos de 18 kilates de la joyería.

En el momento de su detención, las autoridades decomisaron más de 9 mil dólares en equipos electrónicos que la mujer portaba en su equipaje.

Según un informe de la Policía Nacional, este no es el único arresto relacionado con el caso. Ya se encuentran detenidas otras tres personas de nacionalidad ecuatoriana, quienes fueron capturadas el 24 de octubre de este año. Estas personas también están involucradas en el hurto en Albrook Mall, así como en otros dos robos ocurridos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y en el centro comercial Multiplaza Pacific.

La red fue desmantelada en octubre de 2025. De acuerdo con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en el grupo delictivo hay cuatro mujeres.

En 2025, en Panamá se cometieron 4,899 robos, de los que 2,698 fueron agravados.