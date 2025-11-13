Cae otro presunto miembro de la red que movía droga desde Tocumen mediante el ‘colillaje’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Se suma un nuevo capítulo en la trama que gira en torno a la red que movía droga a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen con el método de colillaje.

Uno de los supuestos operadores internos, un funcionario de carga de la terminal, fue aprehendido este jueves 13 de noviembre como parte de las diligencias derivadas de la Operación Eros.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la Policía Nacional, el sospechoso fue puesto a órdenes de la Fiscalía de Drogas para los trámites judiciales correspondientes.

Su rol dentro del engranaje está bajo análisis, no obstante, el pasado miércoles en una conferencia de prensa se detalló que el grupo operaba desde dentro de la terminal aérea, donde colaboradores manipulaban colillas y etiquetas de equipaje para reemplazarlas por las de maletas cargadas con droga, que luego eran enviadas a Europa aprovechando los flujos regulares de pasajeros.

El procurador Luis Gómez, procurador general de la Nación, participó en los operativos. Foto: Cortesía Ministerio Público

La captura ocurre un día después de que las autoridades revelaran los resultados de dos operaciones paralelas, Eros y Colibrí, ejecutadas en Panamá Este, Don Bosco, Pacora y Veraguas. En total, 59 personas fueron detenidas y se decomisaron 10 armas de fuego, más de 200 municiones y 39 mil 965 dólares en efectivo.

Durante la conferencia de prensa del miércoles, el fiscal de Drogas, Julio Villarreal, explicó cómo funcionaba la maniobra dentro de Tocumen: “Esto ocurría cuando el pasajero solicitaba su maleta para ser embarcada. En ese momento, los colaboradores del aeropuerto arrancaban la colilla y se la colocaban a una maleta que tenía la droga y finalmente la mandaban a Europa”.

Las autoridades no descartan nuevas aprehensiones dentro y fuera de la terminal aérea, donde la investigación ha dejado al descubierto que el narcotráfico local no solo diversifica rutas, sino también métodos para infiltrar infraestructuras críticas del país.

La Fiscalía busca imputar cargos a los integrantes de la red por la supuesta comisión de los delitos de conspiración y tráfico internacional de drogas. Para ello, se celebra una audiencia en la sede del Sistema Penal Acusatorio.