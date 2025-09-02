Caja de Ahorros destinará $533 mil en dietas para directivos y más de $1.7 millones en gastos de representación para sus ejecutivos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

“Hemos hecho un trabajazo en 13 meses”, dijo Andrés Farrugia, gerente general de la Caja de Ahorros (CA), ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, instancia a la que acudió el pasado 27 de agosto para sustentar el presupuesto de la institución para el próximo año.

Más allá de los $1,731 millones con los que la entidad pretende operar en 2026, la atención de algunos diputados se centró en cifras puntuales que llamaron la atención.

Por ejemplo, el diputado Carlos Saldaña, de la bancada independiente Vamos, le preguntó sobre gastos específicos, como los de representación y las dietas.

Saldaña citó la cifra destinada a gastos de representación: $1,757,604, y preguntó quiénes reciben este beneficio y bajo qué criterio se asigna.

Farrugia respondió que este emolumento complementa el salario de los ejecutivos del banco.

No dio más detalles, pero un repaso a la planilla de la CA hasta julio pasado permite establecer algunos datos. Un total de 47 personas reciben gastos de representación. Ocupan cargos que van desde gerente directivo, gerente ejecutivo, gerente general, subgerente ejecutivo, subgerente general hasta asesor. Estos funcionarios ingresaron a la entidad entre el 1 de marzo de 1986 y el 27 de mayo de 2025.

Los montos de los gastos de representación varían considerablemente: el mínimo es de $480 y el máximo de $5,000. Esta última cifra corresponde al gerente Andrés Farrugia, quien además recibe otros $5,000 en salario mensual.

Las dietas

Saldaña, diputado del circuito 4-1 en Chiriquí, también preguntó sobre los $533 mil presupuestados para dietas.

El gerente respondió que corresponden a los miembros de la junta directiva: Fernando Correa (presidente), José María Herrera (vicepresidente), Joseph Louis Salterio, Michele Moreno, Samir Gozaine, Mónica Velarde y Juan Carlos Mastellari.

Sin embargo, Farrugia no detalló cómo se distribuyen esos montos, ni los diputados insistieron en la consulta.

Gratificaciones e incentivos

Janine Prado, también de la bancada Vamos, preguntó sobre los beneficiarios de las gratificaciones e incentivos. El funcionario explicó que los incentivos se pagan “en función de la correlación de la fuerza de ventas”, como un premio al desempeño por la “colocación de los productos del banco”.

En total, la CA distribuirá $10,590,580 bajo este concepto.

Consultorías

Víctor Castillo, del partido Realizando Metas, consultó sobre los $2.8 millones que se invertirán en consultorías. Farrugia contestó que forman parte del giro natural de la corporación y explicó que contratan a Gartner, a la que calificó como “una consultora mundial, top three en el planeta”. También mencionó a Merco, para temas de clima organizacional.