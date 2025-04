Cámara de Comercio exige eliminar de raíz las ‘botellas’ en el sector público

Las auditorías y la fiscalización realizadas por parte de la Contraloría General de la República en la Asamblea Nacional, a través del pago con cheques a los empleados para determinar quiénes efectivamente trabajan y quiénes serían “botellas”, fueron acciones elogiadas por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

El gremio empresarial considera que estas acciones son pasos en la dirección correcta y señala que deben extenderse con el mismo rigor al Órgano Ejecutivo y a las entidades autónomas.

“En momentos donde cada centavo cuenta, no podemos seguir tolerando un sistema donde se le paga a personas que no trabajan. El mensaje tiene que ser claro y firme: el que no trabaja, no cobra. No hay país que aguante este tipo de prácticas, y mucho menos uno que enfrenta serios desafíos económicos y sociales como el nuestro”, expresó el gremio empresarial en el artículo La Cámara Opina de este domingo 20 de abril.

En tal sentido, la Cámara de Comercio hizo un llamado a la Contraloría, a la Asamblea Nacional y al Órgano Ejecutivo para que refuercen estas acciones, reduzcan el gasto público y depuren las planillas.

Exhortaron a que, en conjunto, erradiquen de raíz las “botellas” y castiguen con todo el peso de la ley el sistema de “cashback”, sin importar de quién se trate. Esto constituye un vil robo al erario.

“La ciudadanía está cansada de ver cómo se malgastan los recursos públicos, mientras hay necesidades reales que no se están atendiendo”.

Consideran, además, que no se trata solo de auditar: debe castigarse, corregirse y prevenirse las malas prácticas que afectan al sector público.

“El gasto de funcionamiento del Estado tiene que recortarse de manera inteligente y decidida. Planillas infladas, pagos sin justificación, nombramientos por favores políticos… todo eso tiene que quedar atrás”.