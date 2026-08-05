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    ASAMBLEA

    ‘Camarón legislativo’ en el debate del reglamento interno: diputados ahora ‘gestionarán proyectos’ en sus circuitos

    En el proyecto de ley para reformar el reglamento interno de la Asamblea fueron ignorados los artículos que aportaban mayor transparencia en la conducción del Legislativos y aquellos que reducían privilegios a los diputados.

    José González Pinilla
    ‘Camarón legislativo’ en el debate del reglamento interno: diputados ahora ‘gestionarán proyectos’ en sus circuitos
    Diputado Luis Eduardo Camacho, de RM. LP/Isaac Ortega

    El bloque de partidos oficialistas y sus aliados aprobaron una propuesta para permitir que los diputados puedan “gestionar proyectos” en sus circuitos electorales, una práctica que reviviría las polémicas “partidas circuitales”.

    La iniciativa -impulsada por el diputado Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas (RM)- fue incluida la noche del martes 4 de agosto, durante el segundo debate del proyecto de reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional.

    “Tuvieron la oportunidad de modernizar la Asamblea y prefirieron mantener las viejas prácticas con nombres nuevos”, advirtió la diputada independiente Janine Prado, de la bancada Vamos.

    El artículo establece que los diputados, “en su responsabilidad constitucional de actuar y representar a sus electores, gestionarán, fiscalizarán el desarrollo de programas y proyectos”, como carreteras, puentes, cajones, sistemas de electrificación y agua potable, escuelas e instalaciones deportivas y turísticas.

    El mismo artículo menciona que los funcionarios asignados a los despachos de los diputados deberán “apoyar a los diputados en las tareas de gestionar, impulsar y fiscalizar el desarrollo de los programas y proyectos dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida de sus electores”.

    ‘Camarón legislativo’ en el debate del reglamento interno: diputados ahora ‘gestionarán proyectos’ en sus circuitos
    Modificación.

    El proyecto de ley avanzará a tercer debate sin tomar en cuenta aquellas propuestas que aportaban mayor transparencia en la conducción del Legislativos y los que reducían privilegios a los diputados.

    Por ejemplo, quedaron por fuera las propuestas para descontar salario a los diputados que injustificadamente se ausenten (y no habiliten al suplente, dejando la curul en acefalía), eliminar la exoneración en la importación de vehículos y prohibir la designación de sus familiares en la planilla del Legislativo.

    Para Luis Duke, de la bancada Vamos, lo aprobado es un retroceso.

    “Se aprobó en segundo debate unas reformas al reglamento interno que son un estancamiento y empeoramiento a lo que estaba”, dijo.

    Aseguró que “los diputados tradicionales” aprobaron mantener el nepotismo y cobrar sin trabajar.

    “La asamblea necesita renovar sus diputados... Lamentablemente, siguen llegando los mismos partidos políticos tradicionales, y son ellos los que hacen que todo siga igual o empeore”, añadió.

    Información en desarrollo...

    José González Pinilla

    Subeditor de Política

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