Cambio de sede marca un nuevo capítulo en la liquidación de cooperativa del Suntracs

El cambio de sede de la Cooperativa de Servicios Múltiples del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) marca un nuevo capítulo en su proceso de liquidación, supervisado por la comisión liquidadora designada por el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP).

El IPACOOP informó este sábado 13 de septiembre que esta comisión, creada conforme a la Ley 17 de 1997, actúa como representante legal de la cooperativa y toma decisiones en beneficio de sus miembros durante todo el proceso de liquidación.

La decisión de liquidar la cooperativa SUNTRACS se tomó tras agotarse la vía gubernativa ante el IPACOOP, luego de detectarse irregularidades en auditorías y evaluaciones de riesgo. La Ley 23 de 2015 faculta al instituto como supervisor del sector cooperativo, garantizando que estas entidades cumplan la normativa y operen de manera transparente.

Cualquier acción relacionada con la cooperativa, incluido el traslado de su domicilio, debe seguir las directrices de la comisión liquidadora. Esto asegura que las decisiones sean legales y que se respeten los derechos de los asociados.

El IPACOOP destacó que mantiene un control constante sobre las cooperativas, aplicando medidas de transparencia financiera y prevención de actividades ilícitas. Estas políticas buscan proteger los recursos de los miembros y garantizar un manejo responsable de los fondos.

Asimismo, el instituto recordó que la Ley 23 de 2015 establece mecanismos para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Por ello, cada paso en la liquidación y el cambio de domicilio se realiza con el objetivo de proteger tanto al sector cooperativo como al sistema financiero nacional.

La cancelación de la personería jurídica de la cooperativa SUNTRACS en mayo de 2025 se dio tras auditorías que revelaron graves incumplimientos financieros y deficiencias en la prevención del blanqueo de capitales.

Un allanamiento ejecutado por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada se sumó a las diligencias realizadas sobre la Cooperativa de Suntracs, en el marco de su proceso de supervisión y liquidación.

Según un comunicado del Ipacoop, la entidad tuvo la oportunidad de presentar sus descargos, así como recursos de reconsideración y apelación, pero no logró aportar elementos suficientes ni desvirtuar los hallazgos acumulados desde las supervisiones iniciadas en 2017.

Para proteger los aportes de los asociados, se creó la comisión liquidadora que supervisa todo el proceso, cuyo objetivo final es entregar los fondos acumulados a los trabajadores y miembros de la cooperativa de manera transparente y dentro del marco legal. No se informó todavía cuál será el nuevo domicilio de la cooperativa.